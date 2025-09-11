قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
النجاح من 70%.. التعليم: مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة
مصطفى بكري يحذر: نتنياهو المجرم سينتقل بعدوانه من بلد لآخر
التعليم: لا عجز في معلمي المواد الأساسية.. وأي فصل كثافته لا تتعدى 50 طالبا
نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية وسنحقق أبدية إسرائيل
وزير الأوقاف يستقبل نجل الشهيد خالد عبد العال
ميتروبوليتانو بإسبانيا يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
لأول مرة على الإطلاق.. مؤشر البورصة الأمريكية يقترب من الإغلاق فوق حاجز 46 ألف نقطة
إيران تتوعد: لن نترك قطر وحيدة أمام اعتداءات إسرائيل
محافظات

جامعة السادات تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي بالسويد

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات
مروة فاضل

شاركت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتورة نشوه سليمان، مدير مركز التدويل بالجامعة، فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي الخامس والثلاثين، والمقام في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجارى بدولة السويد، وبمشاركة 25 جامعة مصرية، والذى يعد من أهم المعارض الدولية لتبادل الخبرات والأفكار نحو مستقبل أفضل للتعليم الجامعي والبحث العلمي، ولتعزيز التعاون الأكاديمي، بجهود من قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة والمكتب الثقافي المصري في برلين، والمجلس الأعلى للجامعات وهيئة دعم وتطوير الجامعات، وقد تم اختيار الجامعات الممثلة بما يضمن مشاركة فاعلة تعكس جودة التعليم العالي المصري، كما يشهد المعرض مشاركة دولية تصل إلى 250 جامعة من جميع أنحاء العالم، والذي تنظمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE) بمدينة جوتنبرج بالسويد. 

وأشارت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، بأنه تأتى مشاركة جامعة مدينة السادات بفعاليات المعرض بهدف إبراز ما وصلت إليه الجامعة من تطور في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتوسيع قاعدة الشراكات الأكاديمية بينها والجامعات الأخرى بمختلف دول العالم، ولاسيما ايجاد فرص لشراكات دولية، والانفتاح على الأسواق العالمية، وجذب الطلاب للدراسة، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي، مضيفة بأنه شارك في المعرض 250 جامعة من كافة أنحاء العالم، و25 جامعة مصرية، مؤكدة علي أهمية الإستفادة من تلك المشاركة، وتعزيز الحضور الدولي للمؤسسات التعليمية المصرية، مشيرة إلى أن الهدف من المشاركة في المعرض هو تبادل الخبرات وإبراز صورة الجامعات المصرية وتطورها أكاديمياً وبحثيا، وذلك من خلال لقاءات بين الجامعات الأجنبية والمصرية ولجذب الطلاب للدراسة في الجامعات المصرية وعمل شراكات دولية مشتركة.

وأعربت معاويه أن تواجد جامعة مدينة السادات فى هذا المعرض بمثابة منصة مثالية لعرض البرامج الأكاديمية المتميزة والمواد التعليمية المبتكرة التي تقدمها الجامعة، كما يركز أيضا على استعراض خطط التوسع الدولي من خلال عقد الشراكات الإستراتيجية، وجذب الطلاب الدوليين، وتطوير مشروعات البحث العلمي المشتركة، بالإضافة إلى دراسة فرص استقطاب فروع للجامعات الدولية المرموقة في مصر واقتناص العديد من المنح للطلاب المصريين المتميزين من خلال دراسة مشتركه بين الجامعات المصرية والأجنبية .

جامعة مدينة السادات اخبار محافظة المنوفية جامعة السادات مؤتمر السويد

