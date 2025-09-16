وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة في 192 برنامجًا دراسيًا جديدًا بالجامعات الأهلية الجديدة العام الدراسي الجديد (2025/2026)، مؤكدا أهمية الاستعداد المبكر للعام الجامعي الجديد، وخاصة بالجامعات الأهلية المقرر بدء الدراسة بها لأول مرة في هذا العام الدراسي، وعددها 12 جامعة أهلية.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الجامعات الأهلية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوزير، بمستوى التجهيزات والاستعدادات بالجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمتلك اليوم خبرة واسعة في العمل، وأثبتت من خلال التجارب العديدة السابقة، نجاحها كمنظومة تعليمية متميزة.

ونوه إلى التأكد من استكمال كافة الشروط المطلوبة من حيث البنية التحتية والمتطلبات الدراسية، بالإضافة إلى تمتع أعضاء هيئة التدريس بخبرات أكاديمية متميزة، وذلك قبل بدء أي برنامج دراسي جديد من خلال اللجان العلمية المتخصصة وممثلي الجهات المعنية التي قامت بزيارات لهذه الجامعات؛ للتأكد من توافر كافة الشروط لبدء الدراسة بها.

كما أشاد الوزير بالاتفاق مع البنك المركزي والتوقيع على بروتوكولي تعاون لدعم وتوفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة "تكافل وكرامة" والطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025 وكذلك الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم توقيع بروتوكولات للتعاون مع البنك المركزي بهدف دعم الطلاب المتفوقين مع متابعة أدائهم الأكاديمي، مؤكدًا أن هذه البروتوكولات تمثل إضافة جديدة لنظام المنح الجامعية القائم بالفعل حاليًا، التي تقدم للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الجامعية من خلال مسارات متعددة تشمل الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والأكاديمية المختلفة التابعة للوزارة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأوضح أنه سيتم التوسع مستقبلًا في تقديم المزيد من الفرص للطلاب المتفوقين غير القادرين، وجارٍ العمل على فتح حساب بالتعاون مع البنك المركزي وكذلك البنوك المختلفة والجهات المانحة ومختلف الداعمين، لتوفير الدعم اللازم بما يسمح بتقديم أكبر عدد ممكن من فرص الحصول على المنح الدراسية للطلاب المستحقين من المتفوقين، سواء كمنح كُلية أو جزئية.

وقدم الوزير الشكر للدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ولجميع المسؤولين داخل الوزارة عن ملف المنح، لجهودهم المبذولة في هذا الملف.

من جانبه.. أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على استمرار العمل على توفير المنح الدراسية للطلاب المتفوقين غير القادرين، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل في عدة مسارات في هذا الملف.

وأوضح أنه تم تدشين منصة موحدة لتقدم الطلاب من خلالها للحصول على المنح الدراسية، تحت عنوان (https://egyaid.mohesr.gov.eg).

وفي السياق.. قال وزير التعليم العالي إن عدد الطلاب المتقدمين بالمنصة للحصول على منح دراسية بالجامعات الأهلية في برنامج المنح الجامعية بالتعاون بين الوزارة والبنك المركزي وصل إلى 2500 طالب حتى الآن، وجارٍ حاليًا مراجعة وتنسيق ملفاتهم وتحديد المستحقين.

ووافق المجلس على مقترح فتح حساب مصرفي للطلاب، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. وقرر تشكيل لجنة لفحص آليات التعيين بالمستشفيات الجامعية، التابعة لكليات الطب بالجامعات الأهلية. كما قرر المجلس تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية المصرية لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالجامعات الأهلية، وذلك بما يراعي طبيعة هذه الفئة المتميزة من الطلاب.وناقش المجلس الطلب الخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة العاصمة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية.