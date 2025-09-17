قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمي

محمد إبراهيم

استقبل مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشاركة فى أعمال اللجنة العلمية للجينوم المرجعى المصرى.

وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية وعدد من ممثلى أكاديمية البحث العلمي.

وألقى اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود الدولة فى مواكبة التطور المتلاحق بمنظومة البحث العلمىي.

كما أشاد بالتعاون المستمر مع أكاديمية البحث العلمى والذى يمثل نموذجاً متميزاً فى التكامل لتطوير الآداء وإصدار مخرجات علمية تحقق الإستفادة للوطن فى مختلف المجالات.

أعقب ذلك تنفيذ جولة تفقدية بالمركز شملت المرور على مركز التجارب ما قبل الإكلينيكية ومعمل الجينوم المرجعى ووحدة الميكروسكوب الإلكترونى والتى عكست المستوى العلمى الراقى الذى يتم العمل به وفقاً لأحدث المعايير العلمية بواسطة نخبة من الكوادر البشرية وبإستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المعتمدة دولياً.

فيما أشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتجهيز المتقدم لأقسام مركز البحوث الطبية والطب التجديدى وإستيعابه لأحدث التقنيات العالمية وإهتمامه بالإرتقاء للمستوى العلمى للكوادر البشرية.

كما أثنى على الدعم الذى تقدمه القوات المسلحة لمشروع الجينوم الوطنى المرجعى من خلال مشروع الجينوم السكانى وجينوم الأمراض الوراثية النادرة وجينوم قدماء المصريين مما سيسهم بشكل كبير فى وصول مصر لمرحلة الطب الشخصى الجديد للتشخيص والعلاج وعمل خريطة جينية للشعب المصرى يستفاد منها فى عمل إستراتيجيات للتشخيص والعلاج حسب المشاكل الصحية المستخلصة من المعلومات الجينية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والبحثية مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

