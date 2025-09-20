وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية اليوم

يفتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت العام الدراسي الجديد وذلك من جامعة القاهرة الأهلية بمدينة الشيخ زايد وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة.

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025-2026، بداية من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم 132 جامعة (جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، ومعاهد، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات دولية وإطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية، و185 معهدا عاليا، لافتًا إلى أن هذا التنوع في روافد منظومة التعليم العالي، ساهم في تنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.