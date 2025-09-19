قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الملتقى المهني بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس… جسر حيوي بين التعليم وسوق العمل

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ملتقى المهني تحت شعار “الملتقى المهني… Empowering Youth For Bright Future”.

جاءت الفعالية المتميزة برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان.

وبحضور الدكتور ولاء حامد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ريهام مجدي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، د. أماني مصطفى مدير وحدة الامتياز والنواب الزوار و أميرة النجار مدير وحدة متابعة الخريجين.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل الفعال بين طلاب وخريجي الكلية ومؤسسات سوق العمل من خلال منصة تتيح لهم الاطلاع على فرص التدريب والتوظيف وتبادل الخبرات مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات متعددة

في كلمتها أكدت أ.د. ريم الكباريتي مديرة إدارة روابط الخريجين بجامعة عين شمس أن الرابطة تمثل جسرا حيويا بين الجامعة وخريجيها وسوق العمل مشيرة إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص تأهيل حقيقية ومزايا تدريبية متميزة ودعت الخريجين للانضمام والمشاركة في أنشطة الرابطة لدعم الأجيال القادمة وتعزيز الانتماء للجامعة

وأوضحت في كلمتها د. علا محمد سامي أحمد صادق مدير مركز التوظيف أن المركز يضع على رأس أولوياته تطوير مهارات الخريجين سواء العملية أو التقنية أو الشخصية بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة، مؤكده  أن البرامج يتم تحديثها باستمرار لتتماشى مع أحدث الاتجاهات بالتعاون مع مؤسسات التدريب وسوق العمل.

كما أشار في كلمته د. محمد مجدي مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال إلى أن المركز يعمل على دعم الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة ذات جدوى اقتصادية من خلال التدريب والتوجيه الفني وربط البحث العلمي بالصناعة وتوفير سبل التمويل والدعم.

وقد ألقي د. إسلام عدلي مدير مشروع نوادي الابتكار بجامعة عين شمس محاضره استعرض فيها جهود المشروعات في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وخاصة بين طلاب التخصصات الطبية مؤكدا أن النوادي تمثل بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وتحويل الأفكار إلى حلول تطبيقية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وفي نهاية الملتقى قامت كلية طب الأسنان بتكريم د. إسلام عدلي تقديرا لجهوده المتميزة في دعم الطلاب وتعزيز فكر الابتكار وريادة الأعمال.

كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس كلية طب الأسنان جامعة عين شمس

