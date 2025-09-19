قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الاتحاد يدين استخدام أمريكا الفيتو للمرة السادسة ضد وقف إطلاق النار في غزة
لمن تركها سنوات عمره.. أمين الإفتاء يوضح خطوات أداء الفوائت من الصلاة
مصطفى بكري لـ إسرائيل: حذاري الاقتراب من الحدود المصرية
عمومية الأهلي توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي
الشيوخ الأمريكي يؤكد تعيين مايك والتز سفيرا لترامب بالأمم المتحدة
محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي مع ليفربول قبل ديربي إيفرتون
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
أخبار البلد

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة وتوجه نداءا مهما لأصحاب المراكب

اضطراب الملاحة
اضطراب الملاحة
حسام الفقي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اضطراب في حركة الملاحة البحرية غدا السبت 20 سبتمبر 2025، وذلك خلال الفترة من الثانية صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا على بعض سواحل البحر المتوسط.

اضطراب الملاحة
وأوضحت الهيئة أن المناطق المتأثرة بالاضطراب تشمل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح ما بين 30 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار.

وناشدت الأرصاد الصيادين وأصحاب المراكب اتخاذ جميع التدابير اللازمة حفاظًا على سلامتهم، مع الالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

