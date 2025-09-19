الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة وتوجه نداءا مهما لأصحاب المراكب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اضطراب في حركة الملاحة البحرية غدا السبت 20 سبتمبر 2025، وذلك خلال الفترة من الثانية صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا على بعض سواحل البحر المتوسط.

اضطراب الملاحة

وأوضحت الهيئة أن المناطق المتأثرة بالاضطراب تشمل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح ما بين 30 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار.

وناشدت الأرصاد الصيادين وأصحاب المراكب اتخاذ جميع التدابير اللازمة حفاظًا على سلامتهم، مع الالتزام بتعليمات الجهات المختصة.