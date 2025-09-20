مجانين المدرج.. ميدو يوجه رسالة لجمهور الأهلي السعودي

تغنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، بجمهور الأهلي السعودي، بعد مباراة الهلال في بطولة دوري روشن السعودي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “شكرا جمهور الأهلي ضربتم مثل للإخلاص والوفاء.. استمرار الدعم للمدرب واللاعبين رغم التأخر في النتيجة بالـ 3 أمام فريق كبير مثل الهلال درس لكل جمهور العالم!! لولا دعمكم لما عاد الفريق إلى المباراة.. كل التحية لمجانين المدرج”.

وانتهت مباراة الهلال وأهلي جدة، بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين، في إطار الجولة الثالثة ببطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية الهلال عن طريق ثيو هيرنانديز ومالكوم دي أوليفيرا (هدفان) في الدقائق 12، 24، 41.

فيما جاءت ثلاثية أهلي جدة عن طريق إيفان توني (هدفان) وميريح ديميرال في الدقائق 78، 87، 90+1.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق الهلال المركز السابع برصيد 5 نقاط، فيما يأتي فريق أهلي جدة خلفه في المركز الثامن بنفس الرصيد.