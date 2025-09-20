ريال مدريد في اختبار صعب أمام إسبانيول المتوهج لحماية صدارة الليجا

يستعد ريال مدريد لخوض تحدٍ جديد في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، عندما يستضيف إسبانيول اليوم، السبت، في الخامسة والربع مساء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

ويدخل الفريق الملكي المواجهة متصدرًا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية على حساب أوساسونا، ريال أوفييدو، ريال مايوركا، وريال سوسييداد، ليؤكد انطلاقته القوية هذا الموسم تحت قيادة تشابي ألونسو.

لكن مهمة الريال لن تكون سهلة هذه المرة، إذ يصطدم بإسبانيول الذي يُعد من أبرز مفاجآت الموسم حتى الآن، بعد أن حقق 3 انتصارات من أصل 4 مباريات، من بينها فوز لافت على أتلتيكو مدريد، ليجمع 10 نقاط ويزاحم الكبار في مقدمة الترتيب.

وقبل المباراة، يتساوى إسبانيول في النقاط مع برشلونة (10 نقاط)، ويحتلان المركزين الثاني والثالث، خلف ريال مدريد المتصدر.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري

خط الدفاع: داني كارباخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ماركوس أسينسيو، رافاييل كاريراس، فران جارسيا، خيمينيز

خط الوسط: جود بيلينجهام، وإدواردو كامافينجا، وفيدريكو فالفيردي، وأوريلين تشواميني، أردا جولر، ولوكا سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، فران ماستانتونو.