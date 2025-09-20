قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
رياضة

مانشستر يونايتد يتحدى تشيلسي على مسرح أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
إسراء أشرف

يخوض مانشستر يونايتد اختبارًا صعبًا مساء اليوم السبت عندما يستقبل تشيلسي على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويعاني مانشستر يونايتد من بداية باهتة هذا الموسم تحت قيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، حيث حصد الفريق 31 نقطة فقط في آخر 31 مباراة، وتلقى خسارتين منذ انطلاق الموسم الحالي، آخرهما كانت هزيمة قاسية أمام الجار مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ديربي الجولة الماضية، إلى جانب خروجه المبكر من بطولة كأس الرابطة.

ورغم الأجواء الضاغطة داخل معسكر "الشياطين الحمر"، يملك الفريق سجلًا قويًا على أرضه أمام تشيلسي، حيث لم يخسر أمام البلوز في "أولد ترافورد" منذ عام 2013.

في المقابل، يعيش تشيلسي بداية واعدة تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، بتحقيق انتصارين وتعادلين في البريميرليج، لكن الفريق تلقى ضربة أوروبية بالخسارة (3-1) أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ويسعى إلى تعويض جماهيره من خلال الخروج بنتيجة إيجابية في مسرح الأحلام.

وتمثل المباراة فرصة للبلوز لمواصلة التقدم، بينما قد تكون مصيرية بالنسبة لأموريم الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب الأداء والنتائج.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي مان يونايتد البلوز

