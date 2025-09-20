مانشستر يونايتد يتحدى تشيلسي على مسرح أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي

يخوض مانشستر يونايتد اختبارًا صعبًا مساء اليوم السبت عندما يستقبل تشيلسي على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويعاني مانشستر يونايتد من بداية باهتة هذا الموسم تحت قيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، حيث حصد الفريق 31 نقطة فقط في آخر 31 مباراة، وتلقى خسارتين منذ انطلاق الموسم الحالي، آخرهما كانت هزيمة قاسية أمام الجار مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ديربي الجولة الماضية، إلى جانب خروجه المبكر من بطولة كأس الرابطة.

ورغم الأجواء الضاغطة داخل معسكر "الشياطين الحمر"، يملك الفريق سجلًا قويًا على أرضه أمام تشيلسي، حيث لم يخسر أمام البلوز في "أولد ترافورد" منذ عام 2013.

في المقابل، يعيش تشيلسي بداية واعدة تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، بتحقيق انتصارين وتعادلين في البريميرليج، لكن الفريق تلقى ضربة أوروبية بالخسارة (3-1) أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ويسعى إلى تعويض جماهيره من خلال الخروج بنتيجة إيجابية في مسرح الأحلام.

وتمثل المباراة فرصة للبلوز لمواصلة التقدم، بينما قد تكون مصيرية بالنسبة لأموريم الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب الأداء والنتائج.