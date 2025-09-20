قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مصر تشارك بأكبر بعثة في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

حسام الدين مصطفى
حسام الدين مصطفى
إسراء أشرف

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، أن مصر ستشارك بأكبر بعثة في تاريخها خلال النسخة المقررة بالعاصمة الإدارية الجديدة من 3 حتى 20 أكتوبر 2025.

وأوضح مصطفى أن مجلس إدارة اللجنة قرر الدفع بـ 59 لاعبًا ولاعبة ضمن بعثة يبلغ إجمالي أفرادها 66 مشاركًا، بهدف إكساب اللاعبين احتكاكًا دوليًا واسعًا واستثمار استضافة مصر لهذا الحدث العالمي.

وأشار إلى أن المنتخب المصري يستهدف تحقيق أكبر حصيلة من الميداليات، خاصة في منافسات الناشئين، متوقعًا زيادة عدد ميداليات فئة الكبار مقارنة بما تحقق في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في باريس.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية أن الاستعدادات تسير على قدم وساق، حيث تُعقد اجتماعات مكثفة مع جميع اللجان المعنية للاطمئنان على الجاهزية الفنية والتنظيمية، بما في ذلك البنية التكنولوجية ونظم التسجيل الإلكتروني، تماشيًا مع متطلبات اللجنة البارالمبية الدولية.

وتعد هذه البطولة إحدى أهم المحطات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية 2028، ما يمنحها مكانة خاصة على المستويين الرياضي والإنساني، ويعزز مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات البارالمبية عالميًا.


وعقدت اللجنة البارالمبية  إجتماعات مكثفة مع كافة اللجان المنظمة في حضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية والدكتور أشرف العجيلي أمين الصندوق وإبراهيم أمين عضو مجلس الإدارة  ومدير البطولة والدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية والاعلامي رامى عبد الحميد عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتورة منار على رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمى بوزارة الشباب والرياضة والمهندس أيمن حلمى مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشباب والرياضة.

وشهدت الإجتماعات الأخيرة مناقشة جميع الترتيبات الخاصة بالمتطلبات المحددة من اللجنة البارالمبية الدولية المشاركة، بما فى ذلك آليات تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لمتابعة فعاليات البطولة وتطوير أنظمة التسجيل الإلكتروني وإدارة البيانات الخاصة باللاعبين، والعمل على توفير الدعم الرقمي والإعلامي لتغطية منافسات البطولة ومراجعة المتطلبات الفنية الصادرة عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي وضمان الالتزام بها.

ويحظى ملف تكنولوجيا المعلومات  بأولوية خاصة لضمان صورة مشرفة لمصر أمام العالم، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بتنظيم البطولات البارالمبية.

وتُعد بطولة  العالم لرفع الأثقال من أهم وأكبر الأحداث الرياضية البارالمبية على المستوى الدولي، حيث تُقام تحت مظلة اللجنة البارالمبية الدولية، وتشكل محطة رئيسية ضمن أجندة التأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقرر اقامتها عام 2028

الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

