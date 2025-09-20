صلاح على موعد مع التاريخ أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

يستعد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول وقائد منتخب مصر، لخوض مواجهة مرتقبة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، وسط سعيه لتحقيق عدة أرقام تاريخية جديدة بقميص الريدز.

ويدخل صلاح مباراة إيفرتون المقررة في الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، بطموح كبير لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية، وتعزيز مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن صلاح بات على بُعد هدفين فقط من الوصول إلى هدفه رقم 250 مع الفريق في جميع البطولات، منذ انضمامه إلى صفوفه قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث سجل حتى الآن 248 هدفًا محليًا وقاريًا.

ولا تقتصر طموحات صلاح على هذا الرقم فحسب، بل يسعى أيضًا لتسجيل هدف على ملعب "أنفيلد"، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على ملعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك “مو” حاليًا 106 أهداف في "أنفيلد"، وهو نفس رصيد سيرجيو أجويرو على ملعب "الاتحاد"، بينما يتصدر الفرنسي تييري هنري القائمة بـ114 هدفًا في ملعب "هايبري".

كما يطمح "مو صلاح" لمعادلة رقم قياسي جديد في مباريات ديربي الميرسيسايد، إذ يملك 8 أهداف في شباك إيفرتون بالدوري، ويحتاج لهدف واحد فقط لمعادلة أسطورة النادي ستيفن جيرارد، الهداف التاريخي لليفربول أمام الجار الأزرق في البريميرليج.