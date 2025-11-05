قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
رياضة

ثنائي بيراميدز وزمالكاوي وحيد ..قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر المصري

القسم الرياضي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية نحو الإمارات لمتابعة مباريات كأس السوبر المصري .

حيث يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا  على ملعب "محمد بن زايد" مساء الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسا نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

فيما يواجه الزمالك منافسه بيراميدز يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وتصحيح مساره في رحلة البحث عن لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في القارة السمراء بينما يدخل سيراميكا المواجهة بحثا عن لقب جديد يضاف لخزائنه خاصة في ظل الدفعة المعنوية الكبيرة التي يتمتعها بها لاعبيه بعد تصدرهم جدول ترتيب الدوري المصري.

ويحاول نادي الزمالك تحقيق الفوز بلقب البطولة لاستعادة جزء من استقراره بعد تفاقم الأزمات في الفترة الأخيرة.

ويدخل بيراميدز البطولة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات على المستوى القاري والعالمي والمحلي بجانب التأكيد على أفضليته على الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية

وجاء قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر المصري كالتالي:

1- تريزيجيه “ الأهلي ”: 5.00 مليون يورو

2- زيزو “ الأهلي ” : 3.50 مليون يورو

3- أشرف بنشرقي “ الأهلي ” : 3.00 مليون يورو 

4-أليو ديانج “الأهلي” : 3.00 مليون يورو 

5-إيفرتون “بيراميدز” : 2.80 مليون يورو

6-مروان عطية “الأهلي” : 2.50 مليون يورو

7-فيستون ماييلي “بيراميدز” : 1.80 مليون يورو 

8-محمد هاني “الأهلي” : 1.50 مليون يورو

9-محمد علي بن رمضان “الأهلي”:  1.50 مليون يورو 

10- خوان بيزيرا “الزمالك ”: 1.50 مليون يورو

الزمالك بيراميدز الأهلي سيراميكا كليوباترا السوبر المصري

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

