ثنائي بيراميدز وزمالكاوي وحيد ..قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية نحو الإمارات لمتابعة مباريات كأس السوبر المصري .

حيث يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على ملعب "محمد بن زايد" مساء الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسا نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

فيما يواجه الزمالك منافسه بيراميدز يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وتصحيح مساره في رحلة البحث عن لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في القارة السمراء بينما يدخل سيراميكا المواجهة بحثا عن لقب جديد يضاف لخزائنه خاصة في ظل الدفعة المعنوية الكبيرة التي يتمتعها بها لاعبيه بعد تصدرهم جدول ترتيب الدوري المصري.

ويحاول نادي الزمالك تحقيق الفوز بلقب البطولة لاستعادة جزء من استقراره بعد تفاقم الأزمات في الفترة الأخيرة.

ويدخل بيراميدز البطولة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات على المستوى القاري والعالمي والمحلي بجانب التأكيد على أفضليته على الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية

وجاء قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر المصري كالتالي:

1- تريزيجيه “ الأهلي ”: 5.00 مليون يورو

2- زيزو “ الأهلي ” : 3.50 مليون يورو

3- أشرف بنشرقي “ الأهلي ” : 3.00 مليون يورو

4-أليو ديانج “الأهلي” : 3.00 مليون يورو

5-إيفرتون “بيراميدز” : 2.80 مليون يورو

6-مروان عطية “الأهلي” : 2.50 مليون يورو

7-فيستون ماييلي “بيراميدز” : 1.80 مليون يورو

8-محمد هاني “الأهلي” : 1.50 مليون يورو

9-محمد علي بن رمضان “الأهلي”: 1.50 مليون يورو

10- خوان بيزيرا “الزمالك ”: 1.50 مليون يورو