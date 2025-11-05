قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية

محافظ أسيوط يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية
محافظ أسيوط يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية
إيهاب عمر

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمكتبه، السفير أحمد فوزي الشريف نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأجانب والتصديقات وخدمة المواطنين، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة عدد من الملفات الجماهيرية التي تمس حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، وعصام فتحي مدير مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية بوزارة الخارجية، وشوقي عبد الصابر مدير مكتب التصديقات بمحافظة أسيوط.

تيسير الخدمات الحكومية والتصديقات الرسمية

في بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط بضيفه والوفد المرافق، مستعرضًا أبرز الجهود والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا عمق العلاقات والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الخارجية في القضايا التي تهم المواطنين، وبخاصة ما يتعلق بتيسير الخدمات الحكومية والتصديقات الرسمية.

ناقش المحافظ خلال اللقاء الإجراءات والتحضيرات الجارية لإنشاء مكتب التصديقات والخدمات القنصلية الجديد بديوان عام المحافظة ، والذي من المقرر أن يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الوثائق والمستندات الرسمية بسرعة ودقة وفق أحدث النظم الإدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات القنصلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر، خلال اللقاء على توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، وتوفير مختلف الخدمات في مواقع قريبة منهم، مشيرًا إلى أنه جاري سرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة لافتتاح المكتب قريباً وتوفير الخدمات القنصلية، لرفع المعاناة عن المواطنين.

من جانبه، نقل السفير أحمد فوزي الشريف تحيات وتقدير وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى محافظ أسيوط، مشيدًا بما تشهده المحافظة من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات، ومؤكدًا أن افتتاح مكتب التصديقات بأسيوط يمثل إضافة نوعية لشبكة الخدمات القنصلية على مستوى الجمهورية، ويسهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل أعباء الانتقال إلى المكاتب المركزية بالقاهرة.

أسيوط نائب مساعد وزير الخارجية المواطنين مكاتب التصديقات وزارة الخارجية

