قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم.. خطوات بسيطة لقراءة دقيقة وموثوقة

الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم.. خطوات بسيطة لقراءة دقيقة وموثوقة
الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم.. خطوات بسيطة لقراءة دقيقة وموثوقة
ولاء خنيزي

يشدد أطباء القلب على أن قياس ضغط الدم ليس إجراءً عابرًا، بل عملية دقيقة تتطلب الالتزام بقواعد محددة لضمان نتائج صحيحة يمكن الاعتماد عليها في التشخيص والعلاج، وفي هذا السياق، يوضح الدكتور إغنات رودتشينكو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن كثيرًا من القراءات الخاطئة تعود إلى أخطاء شائعة قبل وأثناء القياس، وليس إلى خلل في جهاز القياس نفسه، وذلك وفقًا لموقع لينتا.رو الروسي.

لماذا الدقة مهمة؟

قراءة ضغط الدم تُعد مؤشرًا أساسيًا على صحة القلب والأوعية الدموية، وأي خطأ بسيط قد يؤدي إلى تشخيص غير دقيق، أو إلى اتخاذ قرار علاجي غير مناسب، سواء بالمبالغة في العلاج أو إهماله.

أولًا: التحضير قبل القياس

قبل بدء قياس ضغط الدم، ينصح الخبراء باتباع خطوات تمهيدية أساسية، أبرزها:

  • الجلوس في وضع مريح وثابت.
  • الامتناع عن التدخين، وتناول الطعام، والمشروبات المنبهة مثل القهوة، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
  • الحصول على فترة استرخاء هادئة لا تقل عن 5 دقائق قبل القياس، لتقليل تأثير التوتر على النتيجة.

ثانيًا: وضعية الجلوس الصحيحة

تلعب وضعية الجسم دورًا محوريًا في دقة القراءة، ولذلك يجب:

  • الجلوس مع إسناد الظهر جيدًا.
  • إبقاء القدمين ملامستين للأرض دون تقاطع أو ثني.
  • وضع الذراع المراد القياس عليها فوق سطح مستوٍ، مثل الطاولة، بحيث يكون الجزء العلوي من الذراع في مستوى القلب.

ثالثًا: تركيب كفة جهاز القياس

يشير الدكتور رودتشينكو إلى أن أخطاء تركيب الكفة من أكثر الأسباب شيوعًا للقراءات الخاطئة، وينصح بما يلي:

  • تثبيت الكفة مباشرة على الجلد العاري للذراع العلوي، وليس فوق الملابس.
  • تجنب وجود أي ضغط خارجي على الذراع، مثل الأساور، أو الملابس الضيقة، أو الحقائب.

رابعًا: أثناء عملية القياس

خلال القياس نفسه، يجب الالتزام بالهدوء التام:

  • الامتناع كليًا عن الحديث أو الحركة.
  • قياس ضغط الدم في كلتا الذراعين.
  • أخذ ثلاث قراءات لكل ذراع، مع ترك دقيقة واحدة بين كل قراءة وأخرى.

خامسًا: قراءة النتائج بشكل صحيح

يوضح المختص أن الاعتماد على أول قراءة قد يكون مضللًا، لأنها غالبًا تتأثر بالتوتر الأولي. لذلك يُنصح بـ:

  • تجاهل القراءة الأولى.
  • حساب المتوسط الحسابي للقراءة الثانية والثالثة لكل ذراع.
  • اعتماد هذا المتوسط باعتباره القيمة الأقرب إلى المستوى الحقيقي لضغط الدم.
ضغط الدم قياس ضغط الدم الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم القلب أطباء القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

الجنرال الروسي بانيل سارفاروف

اغتيال الجنرال الروسي.. كان يمثل رعبا للأوكرانيين

إيران

معاريف: طبول الحرب تدق في المنطقة ونتنياهو وترامب على أعتاب قرار إقليمي

المتحدث باسم جماعة خراسان

الأمن الباكستاني يعلن اعتقال متحدث جماعة خراسان بتنظيم داعش

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد