محافظ أسيوط يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات ويبحثان ضخ تمويلات جديدة ودعم التجمعات الصناعية لتعزيز الاقتصاد المحلي

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، باسل رحمي رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، في مستهل زيارته للمحافظة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وتفقد عدد من المشروعات الممولة من الجهاز، وبحث سبل تعزيز الإنتاج الصناعي والتجمعات الإنتاجية من خلال ضخ المزيد من التمويلات، وتقديم الخدمات الفنية والتدريبية والتسويقية التي ترفع من قدرة هذه المشروعات على دعم الاقتصاد المحلي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الخدمات التنموية في محافظات الصعيد.

شهد اللقاء حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والمشرف على برامج التنمية، ويوسف فتحي قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية، ومحمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات، وبسام صلاح من قطاع الشؤون الإدارية والهندسية، إلى جانب إيهاب عبد الحميد مدير فرع الجهاز بأسيوط، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة.

دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المحافظة

في بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط برئيس الجهاز والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور الحيوي للجهاز في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المحافظة، مؤكدًا أن الجهاز يعد شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة عبر توفير التمويلات والخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، بما يهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار والتنمية المحلية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى حرص المحافظة على توسيع أطر التعاون مع الجهاز في المرحلة المقبلة، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل داخل التجمعات الصناعية والإنتاجية، مع تسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم خدمات تأسيسها، لضمان استدامتها ونجاحها. كما ناقش الطرفان تجديد حاضنة الأعمال بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، واطّلع الوفد على تفاصيل المشروع الجاري تطويره.

كما أعلن المحافظ عن إطلاق حملة توعوية كبرى للتعريف بدور جهاز تنمية المشروعات وإمكاناته، خاصة في القرى والمراكز، مؤكدًا أن أسيوط تمتلك مقومات قوية للقرية المنتجة بما لديها من محاصيل ومنتجات متميزة مثل الرمان والحمص والنباتات العطرية المخصصة للتصدير.

من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع محافظة أسيوط وكافة الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، لتحفيز المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، على الاستفادة من الخدمات المالية والفنية التي يقدمها الجهاز، مشيرًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، ويعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات المشتركة، من بينها تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ووحدات الشباك الواحد بالجهاز، لتيسير إجراءات الترخيص وضمان سرعة تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات، كما تم بحث دعم الصناعات التحويلية بالمحافظة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، خاصة داخل المجمعات الصناعية ومناطق الصناعات الحرفية.

كما ناقش الجانبان الموقف التنفيذي لمبادرة تشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، التي أُطلقت في أكتوبر الماضي بالتعاون بين المحافظة والجهاز، وتهدف إلى توفير فرص عمل لائقة من خلال إقامة مشروعات خدمية وزراعية وإنتاجية مثل الصوبات الزراعية والمزارع السمكية.

وفي ختام اللقاء، تبادل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وباسل رحمي رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات، الدروع التذكارية تقديرًا لعلاقات التعاون الوثيقة بين الجانبين وجهودهما المشتركة في دعم أبناء المحافظة وتمكينهم اقتصاديًا.