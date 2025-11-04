قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم أسيوط: مكافأة لأفضل مدرستين في تطبيق برنامج علاجية الطلاب ضعاف القراءة والكتابة

إجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمديري الإدارة التعليمية
إجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمديري الإدارة التعليمية
إيهاب عمر

ترأس محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بأسيوط اجتماع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى مراحل التعليم بالمحافظة وموجهى اللغة العربية على مستوى الإدارات التعليمية وذلك لمتابعة تنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة وتطبيق معايير الجودة داخل المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية.


وبدأ الاجتماع باستعراض الدكتورة امال إسماعيل مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية ومحمد زيدان مدير إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية التقرير الشهرى للبرنامج العلاجى للطلاب الذين يعانون من ضعف فى القراءة والكتابة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وتوزيع استمارات متابعة تنفيذ الخطة العلاجية للطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة والتى سيجرى تطبيقها فى المتابعات الميدانية للمدارس عن طريق مديرى الإدارات وكلاء الإدارات ومديرى المراحل وموجهى اللغة العربية وبالإدارات.

 مسابقة على مستوى ١١ إدارة تعليمية بالمحافظة لاختيار أفضل مدرستين


وأعلن وكيل الوزارة عن مسابقة على مستوى ١١ إدارة تعليمية بالمحافظة لاختيار أفضل مدرستين (الابتدائية - الإعدادية ) وفقا لمعايير تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتحقيق أفضل معدلات وتحقيق الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى وذلك من خلال متابعات مديرى المراحل التعليمية بالمديرية ولجان المتابعة وموجهى العموم على أن يتم صرف مكافأة مالية المدرستين الفائزتين بالمسابقة.


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم - خلال الاجتماع - على ضرورة المتابعة المستمرة للبرامج العلاجية بالمدارس وضرورة الاستعانة بحصر فعلى مدقق للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة لضمان التنفيذ الجيد للبرنامج وتحت إشراف موجهة اللغة العربية ومديرة الإدارات لافتا إلى المتابعة المستمرة للتقييمات والأداءات وسجلات الدرجات والغياب اليومى للطلاب ورصد درجات أعمال السنة وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لها تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وخلق حالة من التنافس الجاد بين الطلاب تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة تنفيذ خطط المتابعة الميدانية وتقييم التزام كافة الإدارات التعليمية بتلك المعايير لضمان ترسيخ ثقافة الانضباط والجودة داخل المدارس.


واستعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع بعض الملاحظات التى تم رصدها خلال جولاته الميدانية على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة والإجراءات التى تمت لتلافى تلك الملاحظات كما تم مناقشة بعض المقترحات من الحضور والحالة على استفساراتهم حوالي البرامج العلاجية للطلاب الضعاف .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الإدارات التعليمية البرامج العلاجية للطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة أسيوط

