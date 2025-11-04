قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يسلمان تمويلات بـ13.5 مليون جنيه لدعم الجمعيات ورواد الأعمال

محافظ أسيوط والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يسلمان تمويلات بـ13.5 مليون جنيه لدعم الجمعيات ورواد الأعمال
محافظ أسيوط والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يسلمان تمويلات بـ13.5 مليون جنيه لدعم الجمعيات ورواد الأعمال
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مراسم تسليم عقود الإقراض والتمويلات الجديدة بإجمالي 13.5 مليون جنيه لدعم الجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال لقاء موسع بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة بالصعيد.

توقيع عقدي إقراض متناهي الصغر بإجمالي تمويل 8 ملايين جنيه

وخلال الفعاليات، تم توقيع عقدي إقراض متناهي الصغر بإجمالي تمويل قدره 8 ملايين جنيه، حيث حصلت جمعية تنمية المجتمع بالعزية بمركز منفلوط على تمويل بقيمة 6 ملايين جنيه، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالتناغة الشرقية بمركز أبنوب على تمويل بقيمة 2 مليون جنيه، لتقديم قروض متناهية الصغر ودعم المشروعات الإنتاجية الجديدة والقائمة للأسر البسيطة والفئات الأكثر احتياجًا، كما تم تسليم شيكات تمويل مباشر لخمسة من أصحاب المشروعات الصغيرة بإجمالي تجاوز 5.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسليم رخص تشغيل نهائية وشهادات تصنيف وتوفيق أوضاع لعدد من المشروعات التي استوفت الاشتراطات القانونية والفنية.

تمكين الشباب ودعم المرأة ورفع مستوى المعيشة بالمحافظات

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن ما يشهده قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دعم متواصل هو ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب ودعم المرأة ورفع مستوى المعيشة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن هذه التمويلات تمثل دفعة قوية لمسار التنمية المحلية في أسيوط.

وقال المحافظ إننا نعتبر جهاز تنمية المشروعات شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ خطط الدولة الطموحة لتحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد، من خلال توفير التمويلات والخدمات غير المالية، سواء في التدريب أو التسويق أو الدعم الفني، وهي منظومة متكاملة تستهدف تحويل الأفكار الصغيرة إلى مشروعات منتجة قادرة على الصمود والمنافسة.

وأضاف أن المحافظة تعمل على خلق بيئة مشجعة للاستثمار ودعم رواد الأعمال من الشباب، عبر تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص والموافقات، فضلًا عن التوسع في المجمعات الصناعية والحرفية بالمراكز المختلفة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون قاطرة حقيقية للتنمية كما نعمل بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد أولويات التمويل بالمناطق الريفية والزراعية، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية والحرفية والخدمية التي تلبي احتياجات المجتمع وتوفر فرص عمل مستقرة ومستدامة للشباب والمرأة المعيلة.

من جانبه، أعرب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة أسيوط، مؤكدًا أن الجهاز يواصل التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

وقال رحمي إن محافظة أسيوط من المحافظات الواعدة بما تمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية وفرص استثمارية كبيرة، ونسعى من خلال التعاون مع المحافظة إلى تطوير المشروعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة، وزيادة قدرتها على المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تقديم التمويل والخدمات الفنية والتدريبية والتسويقية.

وأضاف أن الجهاز يعمل على تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ووحدات الشباك الواحد بالجهاز، بما يتيح تقديم طلبات تراخيص التشغيل إلكترونيًا لتبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشروعات، إلى جانب التوسع في دعم الصناعات التحويلية بالمجمعات الصناعية، وتعزيز مبادرات تشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة عبر مشروعات خدمية وزراعية وإنتاجية.

وفي ختام اللقاء، أشاد محافظ أسيوط بالدور الوطني الذي تقوم به الجمعيات الأهلية وعملاء التمويل المباشر في دعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أهمية توجيه التمويلات نحو المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة للأسر البسيطة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم كل مبادرة جادة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

شهد اللقاء حضور الدكتور رأفت عباس المشرف على برامج التنمية بالجهاز، ويوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية، وأسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإيهاب عبد الحميد مدير فرع الجهاز بأسيوط، وبسام صلاح من قطاع الشئون الإدارية والهندسية.

أسيوط محافظ أسيوط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تسليم عقود الإقراض عقود الإقراض والتمويلات الجديدة الجمعيات الأهلية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التنمية الاقتصادية تمكين الشباب والمرأة بالصعيد

