الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ أسيوط يتفقدان مصانع الشباب

أجرى باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، زيارة لمحافظة أسيوط، على رأس وفد من قيادات الجهاز واجتمع مع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

وخلال الزيارة تم تنظيم جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية التي مولها جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة للتعرف علي احتياجات هذه المشروعات ومتطلباتها ومستوى إنتاجها الحالي.

وأكد رحمي خلال الجولة التفقدية للمشروعات الصناعية، على توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية بشكل خاص لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بجانب قدرة منتجاتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية فضلا عن فرصها الكبيرة في التوسع والنمو في ظل الخدمات والمزايا والتيسيرات التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والمشجعة لريادة الأعمال.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي المناطق الصناعية والمشروعات الصناعية المتواجدة بمحافظة أسيوط أهمية خاصة، إذ يستهدفها بعدد كبير من الخدمات المتنوعة منها التمويلية والفنية والتدريبية والتسويقية وذلك من أجل رفع قدراتها وتعزيز الإنتاج بها ودفعها للنمو والتوسع، في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى تمكين المنتجات المحلية في السوق المصري والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية.

وقال اللواء هشام ابو النصر ان ابناء أسيوط لديهم قدرات صناعية واعدة وموارد طبيعية متميزة ونعمل علي تشجيعهم علي اقامة المزيد من المشروعات الصناعية المنتجة وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والتعرف علي احتياجاتها والعقبات التي تواجهها والعمل علي ايجاد حلول لها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومختلف مؤسسات الدولة المعنية.

وأكد على ان المشروعات الصناعية تحقق ربحية كبيرة لأصحابها بالاضافة الي مساهمتها في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة لاهالي أسيوط وأبنائها.

تجدر الاشارة الي ان جهاز تنمية المشروعات ضخ منذ يوليو ٢٠١٤ حتى تاريخه تمويلات تجاوزت ٤.٢ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مولت ١٣٤ ألف مشروع مما أسهم في توفير أكثر من ٢١٣ ألف فرصة عمل، واستحوذت القطاعات الإنتاجية على نحو 26 % من إجمالي التمويلات الممنوحة، في إطار حرص الجهاز على تعزيز البعد الاقتصادي الإنتاجي بالمحافظة.

كما أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث حصلت السيدات على ٤٩ % من إجمالي التمويلات المقدمة بالمحافظة، وهي نسبة تتماشى مع نسبة المرأة من إجمالي سكان المحافظة والبالغة ٤٨ %.

وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية قام الجهاز بتمويل مشروعات بنية تحتية بإجمالي ٤١٧ مليون جنيه، وفرت نحو ٥ ملايين يومية عمل لأبناء المحافظة.

وعلى صعيد دعم إقامة المشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي قام مكتب الشباك الواحد بأسيوط بإصدار ٧٢٧٣ ترخيصًا مؤقتًا للمشروعات الجديدة و ٨٨٢ ترخيصًا مؤقتًا لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة.

من جانبهم عبر أصحاب المشروعات التي زارها اللواء هشام ابو النصر وباسل رحمي والوفد المرافق لهم من قيادات الجهاز والمحافظة عن امتنانهم للمحافظة ولجهاز المشروعات على ما قدم لهم من خدمات تمويلية وفنية ساعدتهم على استقرار مشروعاتهم وتطويرها.

وقال باسم سمير عبده صاحب مصنع منتجات معدنية أنه بعدما عزم علي إقامة مشروعه أجرى دراسة للسوق المحلي تأكد من خلالها خلو المنطقة من مثل هذا النشاط، فتوجه مباشرة إلى جهاز تنمية المشروعات وحصل على تمويل في صورة قرض مباشر، وأسس المصنع بماكينة واحدة لتصنيع اللوف المعدني مستعينا بسيارة واحدة لنقل المنتجات، في مساحة لا تتعدى 500 متر. واستمر دعم الجهاز لمشروعه حتي أنه حاليا يقوم بالتسويق على نطاق واسع يمتد في الصعيد والدلتا وأصبح لديه 13 سيارة و6 خطوط انتاج معبرا عن شكره لجهاز تنمية المشروعات والذي استعان بخدماته التمويلية لثلاثة مراحل معتبرا الجهاز أكبر داعم لمشروعات الشباب.

من جانبه قال بيشوى نشأت شوقي صاحب مشروع منسوجات ومفروشات أنه بدأ مشروعه برأس مال شخصي مستعينا بخبرته في تجارة المنسوجات والاقمشة.

وأضاف أنه حصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات واستخدمه في شراء آلات ومعدات واستيراد بعض المواد الخام، مشيرا إلى أن التمويل أحدث مع المشروع نقلة كبيرة في حجمه حيث تضاعفت الإنتاجية، وامتد نطاق التسويق ليصل إلى المعارض الدولية، بجانب تضاعف عدد العمال لديه من ٨ عمال في بداية المشروع إلى ٤١ عاملا حاليا.