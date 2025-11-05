طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

هل جربتِ من قبل البانية الكدّاب؟ إنها وصفة مصرية مبتكرة تشبه في شكلها وطعمها البانية التقليدي، ولكنها لا تحتوي على دجاج، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأيام الاقتصادية أو النباتية.

طريقة عمل البانية الكدّاب

في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل البانية الكدّاب خطوة بخطوة لتحصلي على طعم لذيذ وقوام مقرمش مثل الأصلي تمامًا، للشيف هبه محمد.

المكونات المطلوبة لعمل البانية الكدّاب

المكونات الأساسية

3 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة ومهروسة جيدًا

1 كوب بقسماط ناعم

1 حبة بصل صغيرة مبشورة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 بيضة اختياري للتماسك

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة أو بابريكا اختياري

للتغليف:

دقيق للتغطية

بيض مخفوق

بقسماط للتغليف

زيت للقلي

طريقة تحضير البانية الكدّاب خطوة بخطوة

في وعاء عميق، اخلطي البطاطس المهروسة مع البصل المبشور، والملح، والفلفل، والكمون، والبابريكا.

أضيفي الدقيق والبيضة واخلطي جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها بسهولة.

قسّمي الخليط إلى كرات متوسطة، ثم افردي كل كرة على

شكل قطعة بانية رفيعة تشبه صدور الدجاج.

كرّري العملية حتى تنتهي من الكمية بالكامل.

اغمسي كل قطعة في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط.

للحصول على قرمشة إضافية، يمكن تكرار خطوة البيض والبقسماط مرة أخرى.

ضعي القطع في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتتماسك قبل القلي.

اقلي قطع البانية الكدّاب في زيت غزير ساخن حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد وقدّميها فورًا.

أفكار للتقديم

قدّمي البانية الكدّاب مع:

بطاطس محمّرة وسلطة خضراء

مكرونة بالصلصة الحمراء

أو عيش فينو وسندوتشات سريعة للأطفال

نصائح لنجاح البانية الكدّاب

يمكنكِ استبدال البطاطس بـ البقوليات المهروسة مثل الفول أو العدس لمذاق مختلف.

احرصي على ترك العجينة ترتاح قليلًا قبل التشكيل لتتماسك جيدًا.

يُفضل استخدام زيت نظيف وساخن حتى لا تتفتت القطع أثناء القلي.

يمكن خبزها في الفرن بدلاً من القلي لتصبح أخف وأكثر صحة.

القيمة الغذائية

يحتوي البانية الكدّاب على: