إصابة 31 عاملاً زراعيًا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ

شهد الطريق الساحلي الدولي بكفر الشيخ، اليوم، حادث تصادم بين سيارتين «نصف نقل» محملة بعمال زراعيين، وذلك أمام قرية البنائين، ما أسفر عن إصابة 31 شخصًا بإصابات مختلفة.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الإسعاف، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين «نصف نقل» ووقوع مصابين.

وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة على الفور إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين البالغ عددهم 31 مصاباً إلى مستشفى البرج المركزي لتلقي الإسعافات الطبية الأولية والعلاج اللازم.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.