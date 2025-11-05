خلال جمعهم محصول الخيار .. محافظ أسيوط يتوقف خلال جولته ليتحاور مع المزارعين

توقف اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال جولته الميدانية بمركز أسيوط، عند عدد من المزارعين أثناء قيامهم بنقل محصول الخيار على سيارات نقل، حيث استوقف سيارته وتبادل معهم الحديث حول موسم الحصاد، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن الخدمات الزراعية واحتياجاتهم من المستلزمات الإنتاجية، في مشهد يعكس قربه من المواطنين وحرصه على التواصل المباشر معهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز أسيوط، والمهندس أحمد صلاح مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من المزارعين من مختلف قرى المركز.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وخلال حديثه مع المزارعين، أكد محافظ أسيوط حرصه على تقديم كل سبل الدعم والمساندة للقطاع الزراعي باعتباره من أهم القطاعات الإنتاجية في المحافظة، مشيرًا إلى أن أسيوط تمتلك مقومات زراعية واعدة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي.

إزالة أي معوقات تواجه المزارعين

وشدد اللواء أبو النصر على ضرورة توفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية بشكل منتظم، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المزارعين بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة التنفيذية المختصة، موجهًا بتكثيف الجهود لتوفير فرامات للمخلفات الزراعية داخل القرى والمراكز لاستخدامها في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية، بما يسهم في الحد من الحرق المكشوف للمخلفات وتقليل التلوث والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين وتشجيع المبادرات التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية ذات عائد، مؤكدًا استمرار العمل لتحسين منظومة الخدمات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأعرب المزارعون عن تقديرهم لمحافظ أسيوط لحرصه على النزول إلى أرض الواقع والاستماع إلى مطالبهم على الطبيعة، مؤكدين أن هذا التواصل المباشر يبعث برسالة طمأنينة ويدعم جهودهم في استمرار العمل والإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري كركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.