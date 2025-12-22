قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: تعديلات قانون الكهرباء تعكس التوازن بين ضبط المرفق وحماية المواطنين

النائب أسامة مدكور
النائب أسامة مدكور
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن إقرار مجلس الشيوخ نهائيًا مشروع تعديل قانون الكهرباء يمثل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، مشددًا على أهميته في تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين الملتزمين.

وقال مدكور، في تصريحات صحفية، إن تعديلات القانون تعكس مزيجًا من الضبط التشريعي والمرونة القضائية، بحيث يتم الردع من جهة، وتشجيع التصالح والعدالة من جهة أخرى، بما يضمن استدامة المرفق وحسن إدارة الموارد الحيوية للدولة.

وأضاف أن فلسفة القانون الجديد تقوم على العدالة والانضباط وليس على العقاب وحده، مؤكداً أن التشريع الحديث يسعى لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مع مراعاة المعايير الدستورية، وتوفير أدوات فعالة لضبط قطاع الكهرباء، وحماية الدعم المقدم للمواطنين، وتعزيز المساءلة القانونية للمتلاعبين بالتيار الكهربائي.

وأوضح مدكور أن القانون يراعي الواقع العملي للقطاع، من خلال فصل الجرائم، تحديد العقوبات بدقة، إرساء نظام تصالح متدرج، وتوضيح الظروف المشددة للعقوبة، بما يعكس حرص الدولة على الحد من الأضرار المالية الناتجة عن السرقات والتوصيلات غير القانونية، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية للمخالفين وفق مبادئ العدالة.

وختم مدكور بالقول إن هذا القانون يمثل توجهًا حديثًا في المسار التشريعي المصري، ويؤكد التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على استدامة المرافق الحيوية للمواطنين.

قانون الكهرباء تعديل قانون الكهرباء اسامة مدكور مجلس الشيوخ البرلمان النواب

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

