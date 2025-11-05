«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

يعد الملح الأبيض عنصرًا أساسيًا لا تخلو منه أي وجبة، إلا أن الإفراط في تناوله يمثل خطرًا صحيًا كبيرًا قد لا يلاحظه الكثيرون.

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

وقد صنفته منظمة الصحة العالمية كأحد أهم أسباب الوفاة المبكرة المرتبطة بالنظام الغذائي عالميًا، إذ يعمل في صمت على الإضرار بالقلب والدماغ والكلى والعظام مع مرور الوقت.

ويشير خبراء التغذية إلى أن أخطر ما في الملح أنه لا يسبب أعراضًا فورية، ما يجعل تراكم تأثيراته داخل الجسم يتم ببطء ودون تحذير، ومن أبرزها :

- زيادة ضغط الدم وإرهاق القلب

عندما يزداد استهلاك الصوديوم، يحتفظ الجسم بالماء للحفاظ على توازن السوائل، مما يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم

زيادة العبء على القلب والشرايين

ارتفاع خطر الجلطات والسكتات الدماغية

- تدمير الكلى بمرور الوقت:

ارتفاع الصوديوم يضع ضغطًا إضافيًا على الكلى مما يزيد احتمالية حدوث الفشل الكلوي.

- فقدان الكالسيوم وهشاشة العظام:

تؤكد أبحاث حديثة أن الملح الزائد يتسبب في فقدان الكالسيوم عبر البول، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الدليل العلمي: نصف ملعقة أقل قد تنقذ حياتك

وكشفت دراسة من Harvard Health أن تقليل الملح بمقدار نصف ملعقة صغيرة يوميًا فقط قد يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 25%.

وتوضح الدراسة أن الخطر الأكبر لا يأتي من الملح المضاف للطهي فقط، بل من الملح المخفي داخل:

الجبن الجاهز

المقرمشات

الصلصات

الخبز الأبيض

المعلبات

كيف يؤثر الملح على الدماغ والمناعة؟

وفقًا لتقارير نُشرت في مجلة Nature Neuroscience، أن الوجبات الغنية بالملح تقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، وتؤدي إلى ضعف القدرات الإدراكية والذاكرة، ووقد ترتفع معها مخاطر الإصابة بالخرف

كما أفادت التقارير، بأن الصوديوم الزائد بداخل الملح يؤثر على وظائف الخلايا المناعية، مما يجعلها أضعف في مواجهة الالتهابات.

الأطفال.. الضحية الأكبر للصوديوم

وتشير Mayo Clinic إلى أن الأطفال أكثر حساسية للملح الزائد، خاصة مع الانتشار الكبير للوجبات السريعة، وقد يؤدي الإفراط المبكر في الصوديوم إلى:

ـ ارتفاع ضغط الدم في سن صغير

ـ زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب لاحقًا

والكمية المسموح بها للأطفال يجب ألا تتجاوز 2 جرام صوديوم يوميًا (أقل من نصف ملعقة ملح).

بدائل صحية لتقليل الملح

ـ استخدام الأعشاب: الزعتر، الروزماري، الكمون

ـ إضافة عصير الليمون لنكهة أفضل

ـ طهي الطعام في المنزل للتحكم في الكميات

ـ اختيار منتجات مكتوب عليها قليل الصوديوم

خطوات عملية للحد من تناول الملح

ـ تجنب إضافة الملح بعد الطهي مباشرة.

ـ تقليل المخللات والصلصات الجاهزة.

ـ شرب ماء كافٍ لطرد الصوديوم الزائد.

ـ تذوّق الطعام قبل إضافة الملح.

ـ الابتعاد عن الوجبات السريعة قدر الإمكان.

هل يمكن الاستغناء عن الملح تمامًا؟

لا، يحتاج الجسم نحو 1.5 جرام يوميًا فقط. المشكلة في تجاوز هذا الحد.

ويعتبر الفرق بين الملح الوردي بسيط جدًا، وجميع الأنواع تحتوي على الصوديوم.. والاعتدال هو الحل، وهناك بعض العلامات تشير إلى تناولك الكثير من الملح: العطش المستمر – تورم الأطراف – صداع – ارتفاع الضغط.