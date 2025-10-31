أعراض حساسية الألبان عند الأطفال وطرق اكتشافها المبكر

حساسية الألبان عند الأطفال من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا، خصوصًا في السنوات الأولى من العمر.

إليك كل ما تحتاجين معرفته عنها

ما هي حساسية الألبان؟



هي استجابة مناعية غير طبيعية تحدث عندما يتعامل الجسم مع بروتين الحليب (وخاصة بروتين حليب البقر) على أنه مادة ضارة، فيُطلق جهاز المناعة مواد كيميائية تسبب أعراض الحساسية.



الفرق بين "حساسية الألبان" و"عدم تحمل اللاكتوز"

حساسية الألبان: مشكلة في الجهاز المناعي، تظهر حتى مع كميات صغيرة من الحليب.

عدم تحمل اللاكتوز: مشكلة في الهضم بسبب نقص إنزيم اللاكتاز، ولا علاقة لها بالمناعة، وتظهر غالبًا في عمر أكبر.



الأعراض الشائعة

تختلف من طفل لآخر، وقد تظهر بعد دقائق أو ساعات من تناول الحليب أو منتجاته:

أعراض خفيفة:

طفح جلدي أو احمرار حول الفم.

حكة أو تورم في الشفتين والعينين.

مغص وانتفاخ في البطن.

قيء أو إسهال.

أعراض شديدة (نادرة لكنها خطيرة):

صعوبة في التنفس أو صفير الصدر.

تورم اللسان أو الحلق.

هبوط في ضغط الدم أو فقدان الوعي (تسمى "الصدمة التحسسية" وتحتاج طوارئ