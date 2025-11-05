زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

يعد الأرز بلبن الكريمي من أكثر الحلويات المحببة لدى المصريين، ويتميز بقوامه الناعم وطعمه الغني الذي يجمع بين اللبن والقشطة والفانيليا.

وقد شاركت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الارز بلبن، والتي تمنح نتيجة كريمية ومظبوطة تصلح للتقديم في المناسبات والعزومات، فيما يلي طريقة التحضير بالتفصيل لضمان أفضل نتيجة.

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

المكونات:

كوب أرز مصري

4 أكواب ماء

لتر لبن كامل الدسم

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)

نصف كوب لبن بارد لإذابة النشا

2 ملعقة كبيرة نشا

فانيليا

قشطة للتقديم وزيادة القوام الكريمي

خطوات التحضير:

ـ سلق الأرز: يُغسل الأرز جيدًا ويوضع في حلة مع الماء حتى يتشربه بالكامل ويصبح طريًا.

ـ إضافة اللبن: يُضاف اللبن إلى الأرز المسلوق مع التقليب المستمر حتى يبدأ الخليط في الغليان.

ـ تحلية وتنكهة: يُضاف السكر والفانيليا مع التقليب على نار هادئة للحصول على قوام ناعم.

ـ إذابة النشا: تُذاب النشا في نصف كوب لبن بارد لضمان عدم تكوّن تكتلات.

ـ ضبط القوام: يُضاف خليط النشا بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى يصل الأرز بلبن للقوام الكريمي المطلوب.

ـ لمسة القشطة: يُضاف القليل من القشطة لمذاق أغنى وأكثر نعومة.

ـ التقديم: يُسكب الأرز بلبن في أكواب التقديم ويُترك ليبرد، ويمكن وضعه في الثلاجة ليصبح أكثر تماسكًا.