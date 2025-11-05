قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
720 جنيهًا .. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر
افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالبر الغربي في الأقصر
إذا كانت لك حاجة عند الله.. «الإفتاء»: بهذا العمل تجد مطلبك
ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسارة «الجمهوريين» انتخابات الولايات
لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة
للي بيفهموا في الكورة .. «الغندور» يطرح تساؤلًا لجمهور الأهلي
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوى بتمريض القاهرة.. اليوم
حكم الانتقال في كفارة اليمين من الإطعام عند العجز إلى الصيام
عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟
بالصور

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

آية التيجي

يعد الأرز بلبن الكريمي من أكثر الحلويات المحببة لدى المصريين، ويتميز بقوامه الناعم وطعمه الغني الذي يجمع بين اللبن والقشطة والفانيليا. 

وقد شاركت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الارز بلبن، والتي تمنح نتيجة كريمية ومظبوطة تصلح للتقديم في المناسبات والعزومات، فيما يلي طريقة التحضير بالتفصيل لضمان أفضل نتيجة.

المكونات:

كوب أرز مصري

4 أكواب ماء

لتر لبن كامل الدسم

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)

نصف كوب لبن بارد لإذابة النشا

2 ملعقة كبيرة نشا

فانيليا

قشطة للتقديم وزيادة القوام الكريمي

خطوات التحضير:

ـ سلق الأرز: يُغسل الأرز جيدًا ويوضع في حلة مع الماء حتى يتشربه بالكامل ويصبح طريًا.

ـ إضافة اللبن: يُضاف اللبن إلى الأرز المسلوق مع التقليب المستمر حتى يبدأ الخليط في الغليان.

ـ تحلية وتنكهة: يُضاف السكر والفانيليا مع التقليب على نار هادئة للحصول على قوام ناعم.

ـ إذابة النشا: تُذاب النشا في نصف كوب لبن بارد لضمان عدم تكوّن تكتلات.

ـ ضبط القوام: يُضاف خليط النشا بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى يصل الأرز بلبن للقوام الكريمي المطلوب.

ـ لمسة القشطة: يُضاف القليل من القشطة لمذاق أغنى وأكثر نعومة.

ـ التقديم: يُسكب الأرز بلبن في أكواب التقديم ويُترك ليبرد، ويمكن وضعه في الثلاجة ليصبح أكثر تماسكًا.

الأرز بلبن الأرز بلبن الكريمي طريقة عمل الأرز بلبن وصفات فاطمة أبو حاتي حلويات مصرية طريقة الأرز بلبن الشيف فاطمة أبو حاتي حلويات سهلة وسريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد