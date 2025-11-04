قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
آية التيجي

يُعد السابلية من أشهر الحلويات التي يقبل عليها الكثيرون، خاصة في الأعياد والمناسبات، بفضل قوامه الهش وطعمه المميز.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة سهلة ومضمونة لتحضير السابلية في المنزل بمكونات بسيطة ومتاحة، لتحصلي على نتيجة احترافية دون مجهود كبير. وفيما يلي خطوات تحضير سابلية ناعم ولذيذ كما يقدمه الشيف في برامجه.

طريقة عمل السابلية

طريقة عمل السابلية

مقادير السابلية:

250 جرام زبدة طرية

125 جرام سكر بودرة

2 صفار بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

350 جرام دقيق

رشة ملح

بشر ليمونة أو برتقال (اختياري)

للتزيين: مربى – شوكولاتة مذابة – مكسرات حسب الرغبة

طريقة عمل السابلية

طريقة عمل السابلية خطوة بخطوة:

ـ خلط الزبدة مع السكر: تُخفق الزبدة الطرية مع السكر البودرة حتى يصبح القوام كريميًا وهشًا.

ـ إضافة البيض والفانيليا: يضاف صفارا البيض والفانيليا ويستمر الخفق حتى تتجانس المكونات.

ـ إضافة الدقيق تدريجيًا: يُضاف الدقيق مع رشة الملح تدريجيًا مع التقليب بلطف حتى تتكون عجينة ناعمة دون عجن زائد.

طريقة عمل السابلية

ـ تشكيل السابلية: تُفرد العجينة بين ورقتي زبدة على سمك نصف سنتيمتر، ثم تُقطع بالأشكال المفضلة.

ـ الخبز: تُرص القطع في صينية مبطنة بورق زبدة، وتُخبز في فرن مسخن مسبقًا على 170 درجة لمدة 10–12 دقيقة حتى يحصل السابلية على لون ذهبي فاتح.

ـ التزيين والتقديم: بعد أن يبرد تمامًا، تُلصق كل قطعتين بالمربى وتُزين بالشوكولاتة أو المكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل السابلية

نصائح مهمة لنجاح السابلية

ـ استخدام زبدة طرية غير مذابة للحصول على قوام هش.

ـ عدم الإكثار من العجن للحفاظ على نعومة السابلية.

ـ تبريد العجينة قليلًا قبل التشكيل إذا كانت طرية.

ـ يفضل خبز السابلية حتى يكتسب لونًا خفيفًا فقط ليظل هشًا.

