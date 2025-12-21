قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
إشادة سودانية بالدور الريادى لمصر فى دعم قضايا القارة الأفريقية

جانب من اللقاء
مصطفى الرماح

إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، مونداى سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جنوب السودان ، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق الثنائى بين البلدين الصديقين ، لاسيما فى المجالات ذات الصلة ، وفى مقدمتها بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا ذات الإهتمام المُشترك ، حيث أشاد الوزير الضيف بالدور الريادى الذى تقوم به جمهورية مصر العربية فى دعم قضايا القارة الأفريقية ، مؤكداً تطلُع بلاده إلى تعزيز أطُر التعاون والتنسيق مع المؤسسات المصرية المعنية ، والاستفادة من التجربة المصرية فى مُختلف المجالات.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جنوب السودان للقاهرة ، والتى تأتى فى إطار الروابط الوثيقة التى تجمع شعبى وحكومتى البلدين ، مؤكداً حرص الدولة المصرية على دعم مسارات التعاون مع دولة جنوب السودان فى مختلف المجالات ، وخاصة فى مجال تعزيز القدرات التدريبية للكوادر الوطنية ، فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة .

وزير الداخلية وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جنوب السودان جمهورية جنوب السودان

