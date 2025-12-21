إشادة سودانية بالدور الريادى لمصر فى دعم قضايا القارة الأفريقية

إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، مونداى سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جنوب السودان ، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق الثنائى بين البلدين الصديقين ، لاسيما فى المجالات ذات الصلة ، وفى مقدمتها بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا ذات الإهتمام المُشترك ، حيث أشاد الوزير الضيف بالدور الريادى الذى تقوم به جمهورية مصر العربية فى دعم قضايا القارة الأفريقية ، مؤكداً تطلُع بلاده إلى تعزيز أطُر التعاون والتنسيق مع المؤسسات المصرية المعنية ، والاستفادة من التجربة المصرية فى مُختلف المجالات.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جنوب السودان للقاهرة ، والتى تأتى فى إطار الروابط الوثيقة التى تجمع شعبى وحكومتى البلدين ، مؤكداً حرص الدولة المصرية على دعم مسارات التعاون مع دولة جنوب السودان فى مختلف المجالات ، وخاصة فى مجال تعزيز القدرات التدريبية للكوادر الوطنية ، فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة .