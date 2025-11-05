قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي
يبدأ خلال أيام| الزراعة تستعد لموسم قمح استثنائي وسط ظواهر جوية حادة
فوز فيلم «المستعمرة» بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الإفريقي بإسبانيا
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد: نيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون
لحظة غدر تُنهي حياة بريئة .. كيف رحلت «نورهان» ابنة نجع أبو شجرة في سوهاج |تفاصيل
مصرع 66 شخصًا وفقدان 26 آخرين في إعصار الفلبين
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب بقوة على المستويين العالمي والمحلي، جاء ذلك بعد الارتفاعات التاريخية التي سجلها المعدن النفيس في أكتوبر الماضي.

قال الدكتور فاروق سوسة، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجولدمان ساكس، أن النظرة التقليدية إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط أو ملاذاً آمناً لم تعد هي المحرك الأساسي لارتفاعه في الوقت الحالي.

وأوضح أن ما يقود السوق فعلياً هو قصة "فك الدولرة”، هناك رغبة  من الحكومات والمؤسسات في إيجاد وسائل لتخزين الثروة بعيداً عن الدولار، والذهب هو المستفيد الرئيسي من هذا الاتجاه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025، بعد أن انخفض بنحو 90 جنيها.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أسعار الذهب العالمية أغلقت الأسبوع الماضي فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، رغم تراجعها للأسبوع الثاني، وهو ما يعزز فرص عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار مؤشرات الزخم عند مستويات محايدة.

 

سعر الذهب في مصر اليوم  الأربعاء 5-11-2025

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3931 دولارا 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4509 جنيهات للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5260 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6011 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.080 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.


 

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الاربعاء بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تغطي الطرق.. وفرص أمطار رعدية تصل إلى القاهرة

ترشيحاتنا

حسام عبد المجيد

إبراهيم عبد الجواد يكشف سر تغيير حسام عبد المجيد في مباراة طلائع الجيش.. تفاصيل

بلال عطية

مميز وله مستقبل .. خالد الغندور يتغنّى بناشئ الأهلي بلال عطية

ممدوح عيد

«شبانة»: بلال عطية وحمزة عبدالكريم خطفوا الأضواء.. وتصريحات ممدوح عيد عن بيراميدز «غريبة»

بالصور

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد