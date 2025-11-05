حاول إنهاء حياته.. شاب يشعل النيران فى نفسه بإحدى قرى الدقهلية

أشعل شاب النيران فى نفسه أمام منزله بقريه الشبول بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية فى محاولة لإنهاء حياته.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بقيام شاب بإشعال النيران بنفسه أمام منزله بشارع العبارة بالشبول.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحرى تبين أن الشاب اقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية حيث أشعل النيران فى نفسه

وتبين انه أحمد نصر الجوهري 19عاما واصابته عبارة عن حروق من الدرجة الثانية بالجسم

تم نقله إلى مستشفى المنزلة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.