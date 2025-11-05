قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حاول إنهاء حياته.. شاب يشعل النيران فى نفسه بإحدى قرى الدقهلية

همت الحسينى

أشعل شاب النيران فى نفسه أمام منزله بقريه الشبول بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية فى محاولة لإنهاء حياته.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بقيام شاب بإشعال النيران بنفسه أمام منزله بشارع العبارة بالشبول.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحرى تبين أن  الشاب اقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية حيث أشعل النيران فى نفسه
وتبين انه أحمد نصر الجوهري 19عاما  واصابته عبارة  عن حروق من الدرجة الثانية بالجسم 
تم نقله إلى مستشفى المنزلة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

