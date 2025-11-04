بسبب خلافات الجيرة.. شقيقان يعتديان على بعضهما بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ، حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، يتضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدة أشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بإستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها شخصين "مصابان بجروح قطعية متفرقة" لا يمكن إستجوابهما، وبسؤال والديهما قررا بحدوث مشادة كلامية بين نجليهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات حول الجيرة محدثان ما بهما من إصابات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.