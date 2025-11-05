رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه

يعيش أهالي المنصورية حالة من الحزن بعد غياب طفل والعثور عليه داخل الترعة غارقا حيث سقط بها أثناء لهوه أمام المنزل.

وانتشلت قوات الانقاذ البري جثة الطفل الغارق من الترعة وتم نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل بترعة اللبينى، فى منطقة المنصورية بمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى رحيم يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، اختفى فى ظروف غامضة منذ ساعات، واستمرت عمليات البحث عنه، حتى تبين أنه تعرض للغرق بترعة اللبينى، أثناء اللهو.

تم انتشال جثة الطفل، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.