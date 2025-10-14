زراعة أشجار وحملات نظافة بشوارع البحر الأعظم وخاتم المرسلين والمنصورية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ خططها اليومية لرفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين المظهر الحضاري وذلك في إطار جهود الحفاظ على مستوى النظافة العام وتكثيف الأعمال الميدانية بمختلف الأحياء.

وشملت الجهود استكمال أعمال النظافة للطريق وطلاء البلدورات والكنس الآلي بشارع ترعة المنصورية بحي الهرم إلى جانب تنفيذ أعمال زراعة النخيل والتشجير بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، وزراعة أحواض الزهور والنباتات التجميلية بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استمرار تنفيذ خطط النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية مشددًا على المتابعة اليومية للأعمال وتحقيق أقصى استفادة من المعدات والإمكانات المتاحة لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

تابع الحملات ميدانياً اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.