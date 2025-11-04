قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: العيد القومي لـ كفر الشيخ دعوة لاستلهام قيم التضحية من أبناء البرلس
من التعليم الفني إلى ريادة الأعمال.. عمر أحمد طالب جامعة حلوان يصنع مستقبله بيديه
السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية كبرى في لندن للتعريف بالمقصد المصري
دوري أبطال أوروبا .. شوط أول سلبي بين ليفربول وريال مدريد
تحرك أسعار الدولار اليوم الثلاثاء مساء التعاملات
منتخب مصر للكرة النسائية يصعد لنهائيات أمم أفريقيا 2026
إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر
فاروق حسني: كل مقتنياتي وأموالي أوصيت بها هدية لمصر .. ومازلت أرسم
حماس ترفض وجود قوات دولية في غزة وتؤكد تمسكها بالسيادة الفلسطينية
لتقديم خدمات شرعية.. مفتي الجمهورية يبحث مع محافظ كفر الشيخ إنشاء فرع لـ الإفتاء
خلال أيام| افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع .. تفاصيل
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لعنة الفراعنة بين الأسطورة والعلم .. حكاية بدأت من جدار مقبرة توت عنخ آمون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

بعد مرور أكثر من قرن على اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون   ، ما زال الغموض يحيط بما عرف باسم «لعنة الفراعنة» التي حيرت العالم منذ عام 1922، حين نقشت على جدران المقبرة العبارة الشهيرة: «سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك».

 تلك الجملة كانت الشرارة التي أطلقت واحدة من أكثر الأساطير تداولا في تاريخ علم الآثار، بعدما ارتبطت بوفاة عدد من أعضاء البعثة المشاركة في فتح المقبرة.

لكن الأثري الطيب غريب محمود، مدير عام معابد الكرنك سابقا، يؤكد أن القصة لا تمت للغموض بصلة، قائلا إن ما يعرف بلعنة الفراعنة ليس سوى خرافة ولدت من تداخل العلم بالجهل، وأن التفسيرات المنطقية وراء تلك الوفيات أقرب إلى الواقع العلمي.

يقول “غريب” إن بعض المقابر كانت تضم مواد عضوية وأطعمة تحللت عبر آلاف السنين، ما أدى إلى تكوين أنواع من البكتيريا والفطريات السامة التي تنشط بمجرد تعرضها للهواء، فتسبب أمراضا حادة والتهابات قد تؤدي إلى الوفاة ومن هنا نشأت فكرة «اللعنة» بعد أن ربط الناس بين تلك الوفيات وبين الأسطورة القديمة.

ويضيف أن أدوات وطرق التنقيب في عشرينيات القرن الماضي لم تكن تعرف مفاهيم التعقيم أو التهوية، فكان فتح المقابر يتم بشكل مباشر، ما أدى إلى استنشاق الغازات السامة مثل الأمونيا وكبريتيد الهيدروجين والفورمالدهيد، وهي غازات كفيلة بإحداث تسمم خطير أو فشل في الجهاز التنفسي.

ويرى “غريب” أن توالي الوفيات الغامضة بعد فتح المقبرة عزز الاعتقاد بوجود قوى خفية تحرس ملوك مصر في العالم الآخر، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الأمر يتعلق بتفاعلات بيولوجية وكيميائية طبيعية داخل المقابر المغلقة وليس بلعنة خارقة للطبيعة.

أما عن الملك توت عنخ آمون نفسه، فيوضح “غريب” أن حياته القصيرة كانت مليئة بالأسرار، فقد تولى الحكم وهو طفل وتوفي في التاسعة عشرة من عمره بعد نحو تسع سنوات من الجلوس على العرش. 

وتشير الفحوص الحديثة إلى إصابته بالملاريا وأنيميا حادة ومرض نادر في العظام يُعرف بـ«كوهلر»، تسبب في كسر بساقه اليمنى وإعاقة في قدمه اليسرى، ما يفسر وجود 130 عصا ضمن مقتنيات المقبرة، إضافة إلى المقاعد والمساند والنباتات الطبية ومسكنات الألم.

ويختتم الأثري “الطيب غريب” حديثه مؤكدا أن الخلود الحقيقي لم يكن في اللعنة كما يظن البعض، بل في عبقرية المصري القديم الذي شيّد حضارة باقية تبهر العالم حتى اليوم، وأن ما يسمى «لعنة الفراعنة» ليس إلا انعكاسا لتفاعل الطبيعة في مقابر ظلت صامتة آلاف السنين.

الأقصر اخبار الاقصر توت عنخ امون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين

مصطفى كامل: لا علم لي بأي إجراءات غير قانونية ضد عاطف إمام

نقابة المهن الموسيقية

فهد مرزوق: تجاوزات في نقابة الموسيقيين ضد الدكتور عاطف إمام

فاروق حسني

مونة فرعونية .. فاروق حسني يكشف كواليس ترميم كتف أبو الهول

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد