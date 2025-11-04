قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
مفتي الجمهورية: العيد القومي لـ كفر الشيخ دعوة لاستلهام قيم التضحية من أبناء البرلس
من التعليم الفني إلى ريادة الأعمال.. عمر أحمد طالب جامعة حلوان يصنع مستقبله بيديه
بالصور

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أسماء عبد الحفيظ

تبدأ صباحك بحلوى أو قطعة كيك مع القهوة؟ قد يبدو الأمر لذيذًا ومغريًا، لكنه في الحقيقة واحد من أسوأ العادات الصباحية التي تضر الجسم بصمت، رغم أن الحلويات تمنحك طاقة سريعة، إلا أنها تربك هرمونات الجسم وتسبب سلسلة من المشاكل الصحية تبدأ من الشعور بالتعب وتنتهي بأمراض مزمنة.

ارتفاع السكر المفاجئ في الدم

بحسب ما نشره موقع هيلثي، أنك عندما تتناول الحلويات على معدة فارغة، يدخل السكر إلى الدم بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الجلوكوز.

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة 


يرد الجسم بإفراز كمية كبيرة من الأنسولين، فيهبط السكر فجأة بعد فترة قصيرة، فتشعر بـ:

  • دوخة أو صداع خفيف
  • خمول ورغبة في النوم
  • جوع شديد بعد أقل من ساعة
  • هذا التذبذب المتكرر في مستوى السكر مع الوقت يسبب إجهادًا للبنكرياس وقد يؤدي إلى مقاومة الإنسولين.

اضطراب في الجهاز الهضمي

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة 

المعدة الفارغة لا تكون مستعدة لهضم السكريات البسيطة، فينتج عن ذلك غازات وانتفاخات وأحيانًا حرقة بالمعدة.
كما أن الحلويات المحضرة بالدهون والزيوت المهدرجة تسبب بطء في عملية الهضم، وتشعرك بعدم الراحة طول اليوم.

زيادة الوزن وتخزين الدهون

الحلويات الصباحية تمد الجسم بسعرات عالية جدًا، وغالبًا ما تُخزن الدهون في منطقة البطن والأرداف.
كما أن الانخفاض السريع في السكر بعد الإفطار يجعل الشخص يبحث عن مزيد من الحلويات أو الكربوهيدرات، فتزيد الشهية ويبدأ دوامة الإدمان على السكر.

 تأثير سلبي على المزاج والتركيز

الكثير من الناس يشعرون بتحسن مؤقت في المزاج بعد الحلويات، لكن هذا التحسن لا يدوم.
بعد انخفاض السكر، يتراجع تركيز المخ ويزداد التوتر، ما يفسر الشعور بالعصبية أو القلق في منتصف النهار.

 ما هو البديل الصحي؟

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة 

ابدئي يومكِ بوجبة تحتوي على:

  • بروتينات مثل البيض أو الزبادي
  • كربوهيدرات بطيئة الامتصاص مثل الشوفان
  • فاكهة طبيعية تمنحك طاقة متوازنة بدون ارتفاع مفاجئ للسكر
  • وتذكري أن تناول قطعة حلوى بعد وجبة متكاملة أفضل كثيرًا من تناولها على الريق.
الحلويات الريق أضرار تناول الحلويات على الريق ارتفاع السكر المفاجئ في الدم اضطراب في الجهاز الهضمي السكر مستوى السكر الجهاز الهضمي زيادة الوزن وتخزين الدهون الدهون الدم الإنسولين الزيوت المهدرجة عملية الهضم تأثير سلبي على المزاج والتركيز قطعة كيك الأنسولين دوخة أو صداع خفيف الكربوهيدرات البيض أو الزبادي الشوفان ارتفاع مفاجئ للسكر هرمونات الجسم كيك تتناول الحلويات على معدة فارغة

بالصور

فيديو

