تبدأ صباحك بحلوى أو قطعة كيك مع القهوة؟ قد يبدو الأمر لذيذًا ومغريًا، لكنه في الحقيقة واحد من أسوأ العادات الصباحية التي تضر الجسم بصمت، رغم أن الحلويات تمنحك طاقة سريعة، إلا أنها تربك هرمونات الجسم وتسبب سلسلة من المشاكل الصحية تبدأ من الشعور بالتعب وتنتهي بأمراض مزمنة.

ارتفاع السكر المفاجئ في الدم

بحسب ما نشره موقع هيلثي، أنك عندما تتناول الحلويات على معدة فارغة، يدخل السكر إلى الدم بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الجلوكوز.

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة



يرد الجسم بإفراز كمية كبيرة من الأنسولين، فيهبط السكر فجأة بعد فترة قصيرة، فتشعر بـ:

دوخة أو صداع خفيف

خمول ورغبة في النوم

جوع شديد بعد أقل من ساعة

هذا التذبذب المتكرر في مستوى السكر مع الوقت يسبب إجهادًا للبنكرياس وقد يؤدي إلى مقاومة الإنسولين.

اضطراب في الجهاز الهضمي

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

المعدة الفارغة لا تكون مستعدة لهضم السكريات البسيطة، فينتج عن ذلك غازات وانتفاخات وأحيانًا حرقة بالمعدة.

كما أن الحلويات المحضرة بالدهون والزيوت المهدرجة تسبب بطء في عملية الهضم، وتشعرك بعدم الراحة طول اليوم.

زيادة الوزن وتخزين الدهون

الحلويات الصباحية تمد الجسم بسعرات عالية جدًا، وغالبًا ما تُخزن الدهون في منطقة البطن والأرداف.

كما أن الانخفاض السريع في السكر بعد الإفطار يجعل الشخص يبحث عن مزيد من الحلويات أو الكربوهيدرات، فتزيد الشهية ويبدأ دوامة الإدمان على السكر.

تأثير سلبي على المزاج والتركيز

الكثير من الناس يشعرون بتحسن مؤقت في المزاج بعد الحلويات، لكن هذا التحسن لا يدوم.

بعد انخفاض السكر، يتراجع تركيز المخ ويزداد التوتر، ما يفسر الشعور بالعصبية أو القلق في منتصف النهار.

ما هو البديل الصحي؟

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

ابدئي يومكِ بوجبة تحتوي على: