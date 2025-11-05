قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

تعرف على الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي

تعرف على الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي
تعرف على الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي
ولاء خنيزي

يشهد قطاع الغاز الطبيعي في مصر طفرة غير مسبوقة تعكس حجم الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والخدمات الحيوية، إذ أصبح الغاز الطبيعي أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات، فالدولة تسعى بخطى ثابتة لتوصيل الغاز إلى كل بيت مصري، تخفيفًا عن كاهل المواطنين وتوفيرًا للطاقة الآمنة والنظيفة، لتتحول خدمات الغاز من مجرد مشروع خدمي إلى إنجاز قومي يعزز مسيرة التنمية ويجسد رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة. 

خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

تتضمن خطة قطاع البترول التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وزيادة معدلات التوصيل في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والآمنة، حيث تسعى الوزارة إلى تسهيل إجراءات التعاقد وتوفير أنظمة سداد ميسرة بالتقسيط لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، لرفع العبء عن كاهلهم، وتخفيف الأعباء المعيشية، ومراعاة للحالة الاقتصادية.

الأوراق المطلوبة للتعاقد على توصيل الغاز بالتقسيط

حددت شركات الغاز مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب توافرها عند التعاقد على خدمة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بنظام التقسيط، وتشمل ما يلي:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للعميل.
  • صورة من عقد التمليك أو الإيجار لإثبات ملكية أو شغل الوحدة السكنية.
  • إيصال كهرباء حديث يحمل نفس عنوان العقار المطلوب توصيل الخدمة إليه.

خطوات إضافة جهاز جديد للعمل بالغاز الطبيعي 

عند الرغبة في إضافة جهاز جديد مثل بوتاجاز أو سخان للعمل بالغاز الطبيعي، حددت شركات الغاز عددًا من الخطوات الواجب اتباعها لضمان تنفيذ الخدمة بطريقة آمنة ومنظمة، وتشمل ما يلي:

  1. التوجه إلى مقر شركة الغاز التابعة للمنطقة من خلال مكاتب خدمة العملاء.
  2. تقوم الشركة بإجراء مقايسة فنية لتحديد قيمة الأعمال المطلوبة واحتياجات التوصيل.
  3. بعد ذلك يتوجه العميل إلى مكتب خدمة العملاء لسداد المبلغ المقرر لتحويل الجهاز والحصول على إيصال بالسداد.
  4. يتم تقديم إيصال السداد إلى الشركة وسداد قيمة المقايسة كاملة حتى يتم تنفيذ عملية التوصيل وتشغيل الجهاز بالغاز الطبيعي.
الغاز الغاز الطبيعي الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي التعاقد على الغاز الطبيعي مصر

