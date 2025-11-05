قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

رينو توينجو
رينو توينجو
عزة عاطف

تسربت مؤخرًا صور لسيارة رينو توينجو EV (الجيل الرابع) قبل الكشف الرسمي المقرر في 6 نوفمبر 2025، لتكشف التصميم الخارجي والداخلي للنسخة الإنتاجية التي تبدو كإعادة معاصرة لطابع طراز توينجو الأصلي من أوائل التسعينيات.


مواصفات رينو توينجو الجديدة 

تحافظ توينجو الجديدة على الخطوط الطريفة والمرتفعة لمصابيحها الأمامية المستديرة، مع مظهر “وجه فرحي” بفضل أضواء LED على شكل حدوة الحصان وفق الصور المسربة.  

كما تحتفظ بمقاس مدمج وهيكل “مونوبوكس” مستوحى من الجيل الأول، مع سقف زجاجي منحني يمنحها لمسة عصرية وأناقة حضرية.

من الداخل، تكشف الصور عن تصميم قريب جدًا من النسخة المفاهيمية، مع شاشتين مرئية (واحدة للنظام الترفيهي، وأخرى للأدوات) دون التخلي عن أزرار التحكم التقليدية للمناخ، ما يعكس مزجًا بين البساطة والعملية. 

 أضيفت زخرفة صفراء على لوحة القيادة لإضفاء لمسة مرحة، بينما تم استبدال المواد الفاخرة من التصميم التجريبي بمواد أكثر عملية مثل البلاستيك الأقمشة. 

منصة كهربائية وطنية وأسعار منافسة

تعتمد توينجو الكهربائية الجديدة على منصة AmpR Small (المعروفة سابقاً باسم CMF-BEV) التي طورتها وحدة Ampere داخل رينو، وهي المنصة نفسها المستخدمة في طرز مثل Renault 5 وMicra الكهربائية.

وتشير التوقعات إلى أن سعرها الابتدائي سينطلق من أقل من 20,000 يورو قبل أي دعم حكومي أو تحفيزات.

لم تصدر رينو حتى الآن تفاصيل كاملة حول المحرك والبطارية، لكن المصادر تشير إلى محرك كهربائي واحد مع بطارية من نوع ليثيوم من فوسفات الحديد (LFP) لتقليل التكاليف.  أما تسريبات الصور التجسسية فتتحدث عن مدى قيادة يقارب 300 كيلومترًا في الاستخدام اليومي.

من المقرر أن تنتج توينجو الجديدة في مصنع رينو في سلوفينيا (Revoz – Novo Mesto) اعتبارًا من عام 2026، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين رينو والحكومة السلوفينية.  

يهدف إنتاجها إلى أن يكون واسع الانتشار لجعلها خيارًا كهربائيًا ميسورًا في فئة السيارات الحضرية الصغيرة.

سيكون طراز توينجو الكهربائية منافسًا مباشرًا في فئة سيارات المدينة الكهربائية، حيث سيتقاسم الموقف مع طرز مثل Dacia Spring وLeapmotor T03، بالإضافة إلى منافسة محتملة من سيارات أخرى منخفضة السعر من علامات أوروبية وصينية.  

من الناحية الصناعية، يسعى رينو من خلال موقع التصنيع الجديد والاعتماد على منصة AmpR إلى خفض التكلفة وتسريع وقت الإنتاج، لكن التحدي يبقى في تحقيق التوازن بين السعر المنخفض والأداء المقبول.

بتسريباتها الأخيرة، تبدو رينو توينجو 2026 وكأنها عودة محببة لروح الجيل الأول، لكن مع قلب كهربائي وتصميم عصري عصري. 

إذا نجحت رينو في إطلاق السعر المتوقع، فقد تكون هذه السيارة الكهربائية الصغيرة خطوة قوية نحو جعل التنقل الكهربائي أكثر يسراً للعديد من السائقين في أوروبا وحول العالم.

