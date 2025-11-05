رايحين يجمعوا طماطم.. إصابة 31 عاملا زراعيًا في حادث بكفر الشيخ |تفاصيل

شهد الطريق الساحلي الدولي بكفر الشيخ، اليوم، حادث تصادم بين سيارتين «نصف نقل» محملتين بعمال زراعيين، وذلك أمام قرية البنائين، ما أسفر عن إصابة 31 شخصًا بإصابات مختلفة.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الإسعاف، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين «نصف نقل» ووقوع مصابين.

18 سيارة إسعاف

وجرى الدفع بـ 18 سيارة إسعاف وهرعت سيارات الشرطة على الفور إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين البالغ عددهم 31 مصاباً إلى مستشفى البرج المركزي لتلقي الإسعافات الطبية الأولية والعلاج اللازم.

ووجه الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تعليماته لإدارة المستشفى باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء التام.

ولم يؤثر الحادث على الحركة المرورية بالطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

وقالت مصادر خاصة لـ «صدى البلد»، إن المصابين يعملون في الأعمال الزراعية وكانوا في طريقهم إلى إحدى مزارع الطماطم بجمصة لحصد المحصول.

وأشارت إلى أن معظم الحالات غادرت المستشفى عقب تلقي الإسعافات الطبية اللازمة اللازمة، وأن معظم الحالات بسيطة عبارة عن جروح وكدمات وسحجات، وبعض الحالات اشتباه كسور.