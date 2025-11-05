مدبولي ورئيس قرغيزستان يترأسان منتدى الأعمال بين البلدين

في خدمة مميزة، نقدم بثا مباشرا لـ مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس قرغيزستان منتدى الأعمال بين البلدين.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وكذا القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.

وألقى رئيس الوزراء كلمته مصر في القمة، والتقى عددا من رؤساء الحكومات المشاركين في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة.