قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي ورئيس قرغيزستان يترأسان منتدى الأعمال بين البلدين

الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القيرغيزي
الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القيرغيزي
البهى عمرو

في خدمة مميزة، نقدم بثا مباشرا لـ مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس قرغيزستان منتدى الأعمال بين البلدين.

 وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وكذا القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.

وألقى رئيس الوزراء كلمته مصر في القمة، والتقى عددا من رؤساء الحكومات المشاركين في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بمطاي

جامعة الأقصر تشارك بحلقة نقاشية حول القضايا البيئية بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الأقصر تستضيف حلقة نقاشية حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بمشاركة كلية الألسن

رئيس شركة مياه الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات

رئيس شركة مياه الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد