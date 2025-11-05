محافظ الشرقية يشيد بجهود جهاز شئون البيئة للقضاء على السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بجهود جهاز شئون البيئة للقضاء على السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز مشيراً إلى انه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة بمحافظة الشرقية قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية ومراكز المدن للقيام بتنفيذ عدد من الإجراءات الإستباقية للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء منذ بداية شهر سبتمبر الماضى وهى معاينة وفتح (150 ) موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابق لإشتراطات الحماية المدنية وهى "إستخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية والبعد عن الكتل السكنية والقرب من مصادر المياه وتم تجميع (474) ألف و(173) طن قش الأرز من بداية الحصاد.

كما تم التنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يومياً على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقا لتقريرالإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة ،وأسفر التفتيش على تحرير عدد (326) محضر مخالفة بيئية وجارى العرض على السلطة المختصة مقارنة بالعام الماضى فقد تم تحرير (786) محضر مخالفة بيئية.

كما تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير عدد من المعدات زراعية ( مكابس وجرارات زراعية ) بإيجار رمزى بسيط لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والإستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف وقامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ أنشطة توعويه للمزارعين (ندوات – لقاءات مباشرة مع المزارعين ) بكيفية التعامل السليم والإستفادة الإقتصادية والإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الأثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات.