الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
«بن شرقي»: البدايات القوية مهمة.. وهدفنا الصعود لمنصة التتويج

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
عبدالحكيم أبو علم

أكد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن بطولة السوبر المصري من البطولات المهمة هذا الموسم، وأن جميع اللاعبين يسعون بكل قوة لتحقيق اللقب وإسعاد جماهير النادي.

وأضاف بن شرقي: «السوبر المصري تعد من البطولات المهمة التي نرغب في التتويج بها.. ونحن ندرك تمامًا قيمتها بالنسبة للنادي والجماهير، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ونحقق الفوز باللقب».

وتحدث بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء الخميس المقبل في نصف نهائي البطولة قائلا: «سيراميكا من الفرق المميزة التي قدمت نتائج قوية إلى الآن على المستوى المحلي».

وأضاف: «نستعد بشكل جيد لمواجهة سيراميكا ونسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى نهائي البطولة».

وشدد على أن إقامة البطولة في الإمارات يمثل دافعًا قويا للفريق، لاسيما أن جماهير الأهلي دائما ما تكون حاضرة في الملعب؛ لدعم وتشجيع اللاعبين، إلى جانب الأجواء المميزة من حيث جودة الملاعب.

واتم قائلًا: «هذه البطولة تمثل بداية قوية لموسم طويل، والتتويج بها سيمنحنا دافعًا كبيرًا لمواصلة المنافسة على جميع الألقاب.. نحن جاهزون ذهنيًا وبدنيًا، ونتمنى أن نحقق الفوز ونسعد جماهير الأهلي».

واختتم أشرف بن شرقي تصريحاته موجها الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم الكبير، ومشددا على أن الفريق هدفه الفوز باللقب للاحتفال معهم.

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

إضاءة طريق 53 المريوطية

زرع 55 عمود كهرباء.. رجال الإنارة بمدينة العياط يصنعون ملحمة لإضاءة طريق 53 المريوطية

طريق جرجا العسيرات

بطول 6 كيلومترات.. الانتهاء من رصف طريق جرجا العسيرات المنشاة

محافظ الاسماعيلية أكرم محمد جلال

اعتماد 366 مواطنا بالإسماعيلية لأداء فريضة الحج بالقرعة لهذا العام

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

