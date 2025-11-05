أحدهما توفى.. القبض على سائق ميكروباص دهس طالبين بالخليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط سائق سيارة ميكروباص لقيامه بالإصطدام بطالبَين بالقاهرة ولاذ بالفرار مما أدى إلى وفاة أحدهما.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير طالبان "أحدهما مصاب والآخر توفى متأثراً بإصابته"، بالدراجة النارية قيادة أحدهما بدائرة القسم ومروره بين السيارات فوجئ بسيارة ميكروباص إصطدمت به نتج عن ذلك حدوث إصابتهما التى أودت بحياة قائد الدراجة النارية ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بأسوان).. وأقر بهروبه خشية مسائلته قانونياً.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.