مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
حوادث

محاكمة طالبات التجمع.. محامي كارما: موكلتي تعاني بسبب الواقعة من بكاء متكرر وعزلة إجتماعية

الطالبة كارما
الطالبة كارما
رامي المهدي

تنظر محكمة القاهرة المنعقدة في الأميرية ، بعد قليل، محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما داخل مدرسة في التجمع.

وقال دفاع المجني عليها، إنه يطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، حيث أن الواقعة ليست مشاجرة عابرة وإنما إعتداء من ثلاثة طالبات أكبر من موكلتي سناً وهو ما يوصف بأنه إعتداء ممنهج نتج عنه العاهة المستديمة الواردة بتقرير الطب الشرعي.

وكشف دفاع الطالبة كارما، ان موكلتي مازالت تعاني بسبب الواقعة التي حدثت لها من اضطرابات نفسية وبكاء متكرر وعزلة إجتماعية بالإضافة للحالة الصحية السيئة، كما أن الحكم سيكون بمثابة حياة كادت أن تنهار ويمسح دمعتها ويجبر كسر قلبها.

قررت جهات التحقيق إحالة 3 طالبات للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهن في ضرب الطالبة كارما وتهشيم أنفها في المشاجرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ مشاجرة مدرسة كابيتال.

حاولت منعه من سرقة أرملة فأنهى حياتها.. تشييع جثمان شهيد الشهامة بالدقهليةحاولت منعه من سرقة أرملة فأنهى حياتها.. تشييع جثمان شهيد الشهامة بالدقهلية
وكشفت التحقيقات أن المتهمات ومن بينهن الطالبة راوية اشتركن في الاعتداء بالضرب على زميلتهن "كارما" داخل المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الفوضى داخل الحرم المدرسي، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كشف تقرير الطب الشرعي أن الطالبة كارما تعاني من كسر بعظام الأنف ناتج عن واقعة الاعتداء التي تعرضت لها، بالإضافة إلى انسداد بالتنفس واعوجاج بالحاجز الأنفي، وتشوه بسيط في الشكل الخارجي للأنف.

وأشار إلى أن المجني عليها تحتاج لتدخل جراحي بعد بلوغ سن 16 عامًا، ما يؤكد خطورة الإصابات التي لحقت بها، مضيفًا أن الطب الشرعي طلب صورة أشعة لعظام الأنف قبل وقوع الحادث، إن وجدت، للبت في مدى تسبب الواقعة بعاهة مستديمة من عدمه.

الطالبة كارما الأميرية محاكمة 3 طالبات

