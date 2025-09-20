أحمد العجوز: حسام حسن مدرب جريء.. واللعب للأهلي والزمالك شرف كبير

أكد أحمد العجوز لاعب وقائد نادي إنبي، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى الزمالك في الفترة التي انتقل فيها زياد كمال إلى الأبيض، مشددًا على أن المفاوضات مع مسؤولو الزمالك استمرت حتى الموسم الماضي لكنها لم تكلل بالنجاح.

وتابع "العجوز" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: اللعب للأهلي والزمالك شرف كبير لأي لاعب، ولو اتيحت لي فرصة الاختيار، سأرى مين يتواجد في نفس مركزي، وأين تتواجد فرص اللعب بشكل أكبر، حتى لا أكرر تجارب آخرى للاعبين انتقلوا للفريقين ولم يلعبوا.

وأضاف لاعب نادي إنبي: حسام حسن مدرب جريء، لا ينظر لأسماء اللاعبين والأندية، ويمكنه ضم لاعب من الدرجة الثانية أو الثالثة في حالة تقديمه مستويات كبيرة، متابعًا: لعبت معه في المصري البورسعيدي موسمًا واحدًا بعدما طلب ضمي من نادي النصر، ولدي طموح كبير بالانضمام لمنتخب مصر تحت قيادته، وأرقامي وإحصائياتي لا تقل عن أي لاعب في الثلاثي الكبار.

وواصل قائد الفريق البترولي: منتخب مصر يسير بخطى ثابتة وإن شاء الله نحسم مسألة الصعود إلى كأس العالم في المباراة القادمة، الجماهير لابد أن تلتف حول منتخب مصر وحسام حسن واللاعبين وتساعدهم، لابد أن تتوقف الانتقادات والضغوطات حتى يتحقق الهدف، النتائج حاليًا أهم من الأداء، وكلنا ثقة في دعم جميع عناصر المنظومة للمنتخب، وإن شاء الله سنصل لأبعد نقطة.

وتابع: أجدد طموحاتي وأهدافي كل موسم ووضعت هدف لنفسي هذا الموسم أن يكون أفضل مواسمي مع الفريق، أتمنى تقديم الإضافة المطلوبة للفريق ورد الجميل للنادي صاحب الفضل الكبير عليّ بعد الله سبحانه وتعالى، هذا آخر موسم لي مع الفريق وأنا تحت أمر النادي لحد آخر دقيقة، والأولوية طبعًا لبيتي في التجديد.

واختتم أحمد العجوز حديثه بالقول: كثيرًا ما أتحدث مع زملائي واللاعبين الصغار بضرورة وجود طموح اللعب للأندية الجماهيرية ومنتخب مصر، اللعب هناك مختلف والطموح أكثر، خلفك تجد جماهير تدفعك للعب والمنافسة على كل البطولات والتتويج بها والعيش في حياة الأبطال، أتمنى الذهاب لأبعد نقطة في الكورة، وأحاول كتابة تاريخ شخصي لنفسي في الكرة المصرية، خضت 170 مباراة مع إنبي، و320 لقاء في الدوري.