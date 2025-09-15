حسام حسن يطلب السفر إلى المغرب قبل أمم أفريقيا بـ7 أيام .. والرابطة توقف الدوري 54 يوما

قال الإعلامي خالد الغندور، إن التوأم حسام وإبراهيم حسن سيطلب من هاني أبو ريدة خلال الجلسة المقرر إقامتها خلال الأيام القادمة، السفر إلى المغرب قبل انطلاق أمم أفريقيا بأسبوع من أجل الدخول في الأجواء هناك والتدرب على الملاعب المستضيفة للمباريات.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن رابطة الأندية اعتمدت بشكل رسمي طلب اتحاد الكرة، إيقاف الدوري بعد الأسبوع الـ14 خلال الفترة من 26 نوفمبر 2025 وحتى 19 يناير 2026، وهي مدة 54 يوماً.

واختتم، العميد طلب اتحاد الكرة بسبب مشاركة منتخب مصر الثاني في كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، ثم مشاركة المنتخب الأول بعدها مباشرة في أمم أفريقيا بالمغرب.