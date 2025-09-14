قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلمي طولان يوضح موقفه من أزمة الحضري وأحمد حسن مع حسام حسن

حلمي طولان
حلمي طولان
رباب الهواري

علّق حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني على الأزمة التي أُثيرت مؤخرًا بين الثنائي عصام الحضري وأحمد حسن، مع المدير الفني للمنتخب الأول حسام حسن.

وأكد “طولان” في تصريحات تليفزيونية أنه لم يكن راضيًا عما صدر من الحضري، وقال: “مينفعش الكلام ده يتقال”، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الحضري ومع أحمد حسن الذي كان حزينًا للغاية بسبب ما جرى أثناء حوار حسام حسن.

طولان: تحدثت مع أبو ريدة وعاتب الحضري بشدة

وأضاف طولان أنه تواصل مع هاني أبو ريدة، والذي أبدى غضبًا كبيرًا من الموقف، وقام بتوجيه عتاب شديد لعصام الحضري، موضحًا أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث في بداية مشوار المنتخب. كما شدد طولان على أنه تحدث مجددًا مع الحضري ونصحه بأن توقيت حديثه لم يكن مناسبًا.

الحضري يوضح الموقف ويقدم اعتذارًا

من جانبه، خرج عصام الحضري بتصريحات تليفزيونية لتوضيح الأمر، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة لحسام حسن. وقال الحضري: “مش عيب إني أعتذر، حصل سوء فهم في الفيديو، وطول عمري بهزر مع الكابتن أحمد حسن بالطريقة دي. مصر عندها عميدين لكرة القدم وهما حسام وأحمد حسن، واتكرموا من الفيفا، لكن توقيت الفيديو كان غلط، وأنا مكنش قصدي أي حاجة سلبية. لو حد فهم غلط فأنا بتأسف”.

وأشار الحضري إلى أنه تواصل مع هاني أبو ريدة الذي دعمه وأكد مساندته للجميع.

أحمد حسن يبارك لحسام حسن ويدعم المنتخب

أما أحمد حسن، فقد حرص على تهنئة حسام حسن بالفوز الأخير على منتخب إثيوبيا، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر في مواجهة بوركينا فاسو المقبلة، والتأهل إلى كأس العالم 2026.

كما أكد أحمد حسن أن المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان يهدف لتجهيز عناصر جديدة، ليكونوا تحت نظر حسام حسن في حال الحاجة إليهم


 

