الصقر: وصلنا بنسبة كبيرة للمونديال..وسوء النتائج سيكون سبب رحيل حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أشاد أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، بما قدمه حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر واقترابه من حسن التأهل لكأس العالم 2026 بنسبة 99%.

وقال أحمد حسن في تصريحات خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة "DMC": "المنتخب الأول يضع قدما في كأس العالم، والفراعنة بنسبة 99.9% في المونديال".

وتابع: "بالمنطق هناك وقت من الأوقات تبحث عن النتيجة وتحقيق هدف، وهذا ما وصل إليه منتخبنا الأول، ووصلنا بنسبة كبيرة للمونديال، وعطلنا المنافس المباشر لنا بالتعادل ضد بوركينا فاسو على أرضهم، ونقول ألف مبروك لمنتخبنا الصعود والتأهل".

ووجه الصقر رسالة لـ حسام حسن قائلا: "لن يستطيع أحد أن يقيلك من منصبك لأي سبب كان، وليس هناك سبيل لعدم تواجدك في المنتخب إلا سوء النتائج".

وأكمل: "النتائج هي من تتحكم في استمرار المدربين مع أنديتهم أو الفرق التي يدربونها، ولو عدنا بالزمن ستجد أن الجوهري تم إقالته بعد تتويجه بـأمم إفريقيا 1998، ولم نظهر بمستوى متميز في كأس القارات، وكذلك حسن شحاتة، أعظم مدرب للمنتخب بعد التتويج بـ 3 أمم إفريقيا تاريخية تم إقالته بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا 2011!!

واختتم الصقر: "والله لن يستطيع أحد إقالتك، ولا وجود لأي مؤامرات ضدك، والنتائج هي الفيصل، ولن يستطيع أحد الاقتراب منك والكل يدعمك".

