مدحت شلبي يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن نجم الزمالك

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن عبدالله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب مدحت شلبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: في رأيي المتواضع.. وبعيد عن الحسابات والتوازنات.. عبدالله السعيد يستحق دور رئيسي في منتخب مصر".

وأضاف: “شوط على الأقل فهو مفيد للغاية وأفضل من بعض الأسماء الرنانة، وبعيدا عن فلسفة النزول بالأعمار السنية.. نصيحه لوجه الله”.

وحصل السعيد على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري. وحقق الزمالك، فوزا مهما، على حساب الإسماعيلي، بهدفين دون رد، من توقيع السعيد وعدي الدباغ.