محمد إسماعيل: طموحي مع الزمالك هو مواصلة الانتصارات.. وأشكر جماهير الزمالك على دعمهم

أبدى محمد إسماعيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي في مواجهة اليوم بمسابقة الدوري، وشدد على أن طموحه هو مواصلة تحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة.



وقال محمد إسماعيل في تصريحات عقب اللقاء: "أشكر جماهير الزمالك على إشادتهم بي، وأسعى للحفاظ على نفس المستوى خلال المرحلة المقبلة، والالتزامات الدفاعية تجعلني أركز على إتقان دوري داخل الملعب.



وأضاف مدافع الزمالك: "جماهير الزمالك التي تتواجد في المدرجات في المدرجات تمنحنا دوافعًا كبيرة، ودورهم مؤثر في أي مباراة.



واختتم تصريحاته قائلاً: "الزمالك يضم مدافعين كبار، والمنافسة ليست سهلة على الإطلاق، لكني أتعلم من زملائي بشكل مستمر، وفي النهاية المنافسة تصب في مصلحة الفريق".



وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.