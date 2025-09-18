مدرب الزمالك يشيد بعبد الله السعيد: قائد رائع رغم بلوغه 40 عامًا

أشاد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بعبد الله السعيد، مؤكدًا أنه مثال للالتزام والقيادة داخل الملعب، وساعد الفريق كثيرًا في الفترة الماضية رغم بلوغه سن الأربعين.

وحصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.