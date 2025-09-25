كامل أبو علي: تواصلت مع الخطيب لحسم صفقة الساعي ..والكوكي رجل المرحلة

أكد كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه تواصل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من أجل ضم عمر الساعي على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري، مع دراسة إمكانية شراء عقده بشكل نهائي عقب نهايته، في ظل حاجة الفريق لجهوده بعد المستويات المميزة التي يقدمها مؤخرًا.

وقال أبو علي في تصريحات خاصة لبرنامج يا مساء الأنوار الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "اختيار المدرب التونسي نبيل الكوكي جاء بعد دراسة كبيرة قبل التعاقد معه، وقد أثبت بالفعل أنه رجل المرحلة مع الفريق في الوقت الحالي".

وأضاف: "رغم أن الفريق لم يتدعم سوى بصفقة واحدة، إلا أن الكوكي أثبت أن الشخصية والإدارة هما السر وراء تطور الأداء، وهو ما انعكس في منافسة المصري على صدارة الدوري خلال الفترة الأخيرة".